O parte dintre muncitorii de la combinatul "Donau Chem", patronat de Ioan Niculae, intra in greva foamei. Miliardarul, in asteptarea sentintei

Foto: presshub.ro

In asteptarea pronuntarii

"Incercam sa dezamorsam situatia"

Sute de angajati protesteaza de mai multe zile, principala nemultumire fiind aceea ca nu sunt platiti din luna noiembrie. In tot acest timp, autoritatilor judetene din Teleorman -ITM, Garda de Mediu si Directia de Sanatate Publica- au facut controale la fata locului, iar salariatii s-au intalnit cu prefectul judetului, Liviu Dumitrascu, pentru a solicita sprijin.Marti, conducerea combinatului si-a dat demisia in bloc, astfel ca toate controalele demarate de institutiile judetene nu au avut niciun impact, relateaza publicatia presshub.ro. Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, miliardarul Ioan Niculae (66 de ani), patronul holdingului Interagro si al clubului de fotbal Astra Giurgiu , a lipsit miercuri, 27 ianuarie, la ultimului termen in care este acuzat de fapte de coruptie Avocatii acestuia au aratat ca omul de afaceri este internat intr-o clinica din Milano (Italia), unde se recupereaza dupa ce s-a infectat cu COVID-19.Pe 27 ianuarie, procurorul DNA a cerut magistratilor majorarea pedepselor pentru care este judecat Ioan Nicolae. Maximum de pedeapsa pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta . O pedeapsa care ar putea ajunge la 15 ani de inchisoare Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea sentintei pentru data de 11 februarie.Revenind al protestele de la combinatul "Donau Chem", ITM Teleorman urmeaza sa-l convoace la o discutie pe patronul combinatului, pentru a explica niste nereguli identificate pe linia respectarii contractului colectiv de munca.Prefectul judetuluia admis ca situatia muncitorilor este foarte grava si problemele sunt foarte vechi."Au fost astazi (miercuri- n.red.) la Prefectura niste reprezentanti ai salariatilor care au venit cu o lista de solicitari, legate de salariile restante, au spus le lipsesc echipamentele de protectie, ca aceste conditii de munca sunt inadaptate, ca lipseste apa calda si caldura, ca sunt conditii de munca periculoase, ca lipsesc masurile de protectie in privinta Covid-19, mai ales ca au avut mai multe cazuri confirmate. In urma discutiei a reiesit ca exista si o problema legata de depozitarea unor mari cantitati de amoniu, depozitate necorespunzator.In urma informarii pe care am primit-o luni, cand a inceput greva, s-au dus in control cei de la ITM, DSP si Garda de Mediu. In urma discutiei de astazi, a reiesit faptul ca Donau Chem este in insolventa, au un executor judiciar si astazi mi s-a facut si o solicitare pentru intrunirea Comisiei pentru Dialog Social, comisie pe care am programat-o pe 9 februarie, la care vom invita atat pe reprezentantii firmei care se ocupa cu insolventa combinatului, cat si pe cei de la Donau Chem.Astazi nu au avut cu cine sa ia legatura acolo, pentru ca nu era decat o firma de paza care a interzis accesului celor plecati in control. Inteleg ca directorii si-au dat demisia. Dar eu voi face o adresa patronatului de a participa la Comisia de Dialog Social. Incercam sa dezamorsam situatia", a declarat Liviu Dumitrascu, prefectul judetului Teleorman, pentru PressHub.