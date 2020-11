Ofiter DGA, suspectat ca a acoperit ilegalitatile "fabricii de permise auto" din Suceava: "A mai activat si la alte structuri importante ale politiei"

Potrivit unor surse apropiate anchetei, cel care a acoperit neregulile celor doua institutii ar fi fost un ofiter din cadrul DGA Suceava. De altfel, Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Generale Anticoruptie din MAI ar fi a treia institutie "calcata" de procurorii DNA , impreuna cu ofiterii DGA, joi dimineata.Perchezitiile au vizat, practic, tot personalul Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava dar si alti angajati MAI. Iar faptele se referau la trecerea examenelor de obtinere a permiselor de conducere si inmatriculari in mod fraudulos.Sursele Ziare.com mai spun ca, practic, la Suceava, functioneaza de ani de zile un fel de "asociatie familiala". Angajatii de la permise si politistii din IPJ inlesneau obtinerea permiselor si a inmatricularilor sau faceau trafic de influenta.In cazul RAR si Serviciului Permise si Inmatriculari sunt vizate fapte de incalcare a atributiilor de serviciu, in unele cazuri pe sume foarte mari.Persoane care nu stiau sa citeasca obtineau carnetul de conducere pentru sume cuprinse intre 5.000 si 7.000 de euro.Potrivit Monitorul de Suceava , ofiterul DGA cu ajutorul caruia se faceau ilegalitatile la Permise si Inmatriculari Auto s-ar numi Mihai Martin si ar mai fi activat si in alte structuri ale Ministerului de Interne.Conform declaratiei de avere a ofiterului, el are un teren de 2.250 de metri patrati, in Dolhasca, si o casa in Suceava de 180 de metri patrati. De asemenea, detine si doua masini, destul de vechi, una din 2008 si cealalta din 2009.Acesta a fost implicat, in 2019, intr-un scandal privind "mafia lemnului", conform Adevarul.ro . Acesta i-ar fi spus unei persoane care a vrut sa raporteze ilegalitati privind transporturi de lemne, ca daca vrea sa dovedeasca ceva, trebuie sa filmeze.In urma cu mai bine de 10 ani, la Pitesti a izbucnit un scandal monstru dupa ce s-a aflat ca acolo, directia de Permise se transformase intr-o fabrica de carnete auto.Nu mai putin de 22 de persoane invinuite in dosarul permiselor de la Pitesti au fost retinute in luna iunie 2008. Printre acestea se aflau atat angajati ai Serviciului Permiselor Auto Arges, cat si instuctori auto, angajati ai Serviciului de Evidenta a Populatiei.Un astfel de permis costa intre 2.000 si 10.000 de euro.Metoda era simpla: cel care dorea un permis isi muta domiciliul in Pitesti, dupa care obtinea documentul fara sa dea examen.Citeste si: