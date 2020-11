Ofiterul DGA, suspectat ca a acoperit ilegalitatile "fabricii de permise auto" din Suceava, a fost retinut de procurori

Persoana care a fost dusa in catuse in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava este Mihai Martin, scrie Monitorul de Suceava Potrivit sursei citate, fata de acesta au fost formulate patru acuzatii , printre care si de favorizare a infractorului.Mihai Martin ar fi avut legaturi cu Radu Obreja, fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava, care urma sa fie audiat in acelasi dosar. Cei doi ar fi avut discutii pe tema unei masini, dupa ce a accesat o baza de date de la institutia unde lucra.Joi dimineata, in Suceava au avut loc mai multe descinderi, intr-un dosar ce viza permise auto obtinute fraudulos si inmatriculari ilegale cu concurenta mai multor angajati din cadrul Directiei de permise si RAR, sub protectia unor politisti din cadrul DGA si IPJ " In urma finalizarii perchezitiilor efectuate de catre procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Suceava in cele trei dosare penale, au fost ridicate sume de bani si bunuri (vezi fotografii la sfarsitul comunicatului) in valoare de peste 1.000.000 euro, dupa cum urmeaza:-1.225.000 euro;-790.000 lei;-12.000 dolari;-1.500 lire sterline;-37 ceasuri de lux;-21 bratari;-18 lanturi si 4 pandantive de aur;-8 autoturisme de lux", a transmis DGA intr-un comunicat de presa.Descinderile s-au facut simultan in zeci de locatii. Insa imediat dupa ce s-a aflat de actiune, intre DNA si MAI a inceput un razboi.Directia Nationala Anticoruptie a trimis joi, 26 noiembrie, un comunicat de presa in care subliniaza ca ancheta DNA ce vizeaza angajati ai Serviciului de Eliberari Permise din Suceava este condusa de catre procurorii anti- coruptie si ca informatiile prezentate de catre MAI in acest caz se bazeaza doar pe surse judiciare.Citeste si: