Surse: Omul de incredere al lui Daniel Tudorache, care ar fi intermediat spaga, este judecat in dosarul fostului edil Sorin Oprescu

Acuzatiile DNA

In comunicatul DNA, Ion Nita este descris drept o persoana din anturajul lui Daniel Tudorache. "In perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1.In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor)," arata DNA.In schimbul traficarii influentei, Ion Nita ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta."In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei," conchide DNA.Ion Nita a fost trimis in judecata, in noiembrie 2015, in dosarul fostului edil al Capitalei, Sorin Oprescu , pentru complicitate la spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat.Potrivit DNA, el "gasea persoane la limita scolarizarii si cu un nivel de trai foarte redus care, in schimbul unor sume modice, erau de acord ca pe numele lor sa fie infiintate societati, controlate in realitate de inculpat direct sau prin persoane din anturajul sau", scrie in rechizitoriul DNA.Era vorba de societati care erau folosite in spalarea banilor si disimularea provenientei unor sume de bani.Nita a fost condamnat, in prima faza a procesului, la 4 ani si 4 luni de inchisoare , plus confiscarea sumei de 309.579 de lei (comision de 8% din sumele retrase). Cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen din proces este pe 13 ianuarie, conform portalului instantelor