Paradoxul Justitiei: Complicii lui Puiu Popoviciu au fost deja liberati conditionat, dar milionarul nici n-a inceput executarea sentintei de sapte ani

Propunerea admisa si prima incercare

Liberarea conditionata a rectorilor

Cazul fostui sef al "Doi si-un sfert"

Este ultimul inculpat din acest caz mediatizat care mai este in prezent in penitenciarele din Romania.Ceilalti trei inculpati condamnati la inchisoare, care au fost incarcerati imediat dupa pronuntarea sentintei definitive, au fost deja liberati conditionat:- fost sef al DIPI- serviciul secret al MAI, cunoscut ca "Doi si-un sfert";- fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti;- fost secretar stiintific si rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti.Pe de alta parte, milionarul Puiu Popoviciu nu a executat nicio zi de pedeapsa din sentinta de sapte ani de inchisoare, cea mai mare pedeapsa din acest caz. Sentintele definitive de condamnare in dosarul Baneasa au fost date pe in august 2017. Milionarul a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani."In cazul Popoviciu, mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti, instanta britanica a dispus predarea la data de 12 iulie 2019, persoana de declarat apel, apelul urmand a fi judecat la o data ce nu ne-a fost comunicata inca.Cu toate acestea, astazi avem o informare neoficiala, procurorii care reprezinta mandatul de extradare in aceata procedura au informat ca audierile in apel vor incepe pe 15 martie 2021", declara, luna trecuta, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu Judecatoria Sectorului 4 a admis, pe 17 decembrie, propunerea de liberare conditionata privind pe Andrei Mihai Bejenaru. "Atrage atentia condamnatului cu privire la dispozitiile Codului penal privind revocarea liberarii conditionate," se arata in minuta instantei. Decizia poate fi contestata, conform portalului instantelor Andrei Mihai Bejenaru fusese condamnat in acest caz la 6 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si in forma continuata. Este a doua oara cand afaceristul incearca liberarea conditionata. Prima data a facut-o in vara anului 2020, dar Tribunalul i-a respins cererea: "Fixeaza termen de reiterare a cererii la data de 01 decembrie 2020.""Timpul petrecut in executarea pedepsei fiind insuficient pentru atingerea scopului preventiv educativ al pedepsei, prin raportare la gravitatea faptei savarsite si fata de perioada mare ramasa de executat din pedeapsa.Astfel, instanta are in vedere natura si gravitatea infractiunii pentru care petentul a fost condamnat si gradul de pericol social ridicat al acesteia, liberarea anticipata a condamnatului, la acest moment executional, putand crea un sentiment de insecuritate sociala colectiva si ar crea temerea ca, impotriva unor fapte grave, organele statului nu actioneaza suficient," motiva, in luna august 2020, Tribunalul Ilfov.Trebuie precizat ca pentru a fi propusi la liberare conditionata, detinutii trebuie sa execute minim 2/3 din pedeapsa, iar daca au peste 60 de ani, doar 1/3 din pedeapsa. Ioan Nicolae Alecu si Stefan Diaconescu au peste 60 de ani, iar din acest motiv au iesit din penitenciar inaintea lui Cornel Serban- care avea o pedeapsa mult mai mica ca a lor.- fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti si- fost secretar stiintific si rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti au fost condamnati la cate 6 ani de inchisoare in dosarul Baneasa.Ioan Nicolae Alecu a fost liberat conditionat pe 8 februarie 2019, conform portalului instantelor "Tribunalul retine ca intimatul a fost recompensat de zece ori in perioada detentiei, inclusiv relativ recent, in data de 16.11.2018, cinci dintre recompensele acordate constand in acordarea permisiunii de iesire pentru o zi din penitenciar, la 25.03.2018, 03.06.2018, 29.07.2018, 02.09.2018, 28.10.2018, si nu au existat sesizari cu privire la incidente sau nerespectarea masurilor si obligatiilor impuse, intimatul avand un comportament constant pozitiv in perioada executata, participand activ la programele si activitatile socio-educative, precum si la munca, aspecte care rezulta din procesul-verbal al comisiei pentru liberare conditionata si din caracterizarea intocmita de Administratia Penitenciarului Bucuresti - Rahova," motiveaza instanta,Stefan Diaconescu a fost liberat conditionat pe 27 februarie 2019, conform portalului instantelor. "Avand in vedere durata executata din pedeapsa la care a fost condamnat, profilul personal al persoanei condamnate, comportamentul pozitiv al acestuia in regim de penitenciar, varsta matura care ii confera posibilitati de indreptare, la care se adauga recomandarea Comisiei pentru liberare conditionata, care in unanimitate a propus liberarea conditionata a petentului, Tribunalul apreciaza - in deplin acord cu instanta de fond - ca scopul pedepsei a fost atins la acest moment, ca persoana condamnata a constientizat consecintele implicarii sale i n activitati ilegale, ca a facut progrese pe calea reintegrarii in societate si ca punerea sa i n libertate nu constituie un pericol pentru societate," explica judecatorii.Un alt inculpat celebru este Cornel Serban- fost sef al DIPI- serviciul secret al MAI, cunoscut ca "Doi si-un sfert". Acesta fusese condamnat la 2 ani si 6 luni inchisoare pentru complicitate la dare de mita si favorizare a faptuitorului. Decizia de liberare conditionata a fost data in martie 2019 de Tribunalul Ilfov, conform portalului instantelor. Anterior, Cornel Serban mai incercase o data sa se elibereze conditionat, dar instantele au respins cererea.Analizand actele aflate la dosarul cauzei, Tribunalul Ilfov a constatat ca exista premisele ca timpul executat a fost suficient pentru reeducarea acestuia."Asadar, tribunalul are in vedere ca detinutul se afla la a doua analiza in comisia pentru liberare conditionata, iar, pe durata amanarii, a participat la munca (desfasurand, pe intreaga perioada de executare, activitati lucrative neremunerate, in interesul locului de detentie, timp de 18 luni), nu a fost sanctionat disciplinar, a fost recompensat de 2 ori, a participat la doua programe educationale si un program social. A finalizat programul de pregatire pentru liberare.In cadrul evaluarii psihologice, s-a stabilit ca detinutul prezinta stare dispozitionala buna, echilibru psihoafectiv, aspect si tinuta ingrijita, planuri de viitor, comunicare interpersonala buna. Totodata, detinutul nu este cunoscut cu antecedente penale, fiind la primul conflict cu legea penala si prima incarcerare in sistemul penitenciar," motiveaza Tribunalul Ilfov.