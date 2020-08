Patronul unui centru de fitness din Alba Iulia, trimis in judecata de procurorii DNA dupa sase ani de ancheta

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Alba, in 11 august 2020, la mai bine de sase ani de cand acesta a fost acuzat de savarsirea mai multor infractiuni.Afaceristul este acuzat ca a schimbat destinatia unor fonduri europene primite prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Feisan a primit banii pentru a construi un centru de fitness intr-o zona rurala, insa, prin deturnarea fondurilor si falsificarea de documente, a derulat proiectul in municipiul Alba Iulia, unde a deschis centrul Zen Gym.In decembrie 2014, DNA a comunicat ca Dragos Ionut Feisan este acuzat de conflict de interese, dare de mita, trafic de influenta, complicitate la evaziune fiscala, complicitate la spalare de bani, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, inselaciune , complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata.Feisan a stat in arest preventiv sase luni, de la sfarsitul lunii decembrie 2014 si pana in luna iunie a anului 2015.