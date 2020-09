Patru ofiteri superiori MApN si-au recunoscut vinovatia intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de peste 1 milion de lei

Acuzatiile DNA

Administratorul unei societati comerciale si firma respectiva au fost trimisi in judecata de DNA intr-un dosar care vizeaza nereguli la un contract de reabilitare a unui pavilion, instalarea unei centrale termice noua si retele de utilitati in cazarma 1114 Deveselu.Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei persoane fizice, administrator al S.C. Antrepriza de Constructii Montaj Alpha Grup S.R.L., pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, si a S.C. Antrepriza de Constructii Montaj Alpha Grup S.R.L. Caracal, pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.In rechizitoriul intocmit, procurorii militari au retinut ca, in 16 decembrie 2013, intre U.M. 02517 Craiova, in calitate de achizitor, si S.C. Antrepriza de Constructii Montaj Alpha Grup S.R.L. Caracal, in calitate de prestator, a fost incheiat un contract de executie lucrari ce avea ca obiect "Consolidare si reabilitare pavilion S2, centrala termica noua si retele de utilitati in cazarma 1114 Deveselu"."In acest context, in perioada decembrie 2013 - decembrie 2014, cele cinci persoane (care anterior au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei), in calitatile mentionate mai jos, si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de legislatia primara si ar fi dispus respectiv efectuat mai multe plati catre inculpata S.C. Antrepriza de Constructii Montaj Alpha Grup S.R.L. Caracal. Banii au fost achitati firmei respective pentru echipamente, utilaje si lucrari neprimite, neprestate si neexecutate, in baza unor documente justificative (facturi si situatii de lucrari) care, la data emiterii/decontarii, nu reflectau realitatea", arata DNA.Prin aceste demersuri a fost cauzat patrimoniului U.M. 02517 Craiova un prejudiciu total de 1.091.966 lei. In cauza s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce apartin celor doi inculpati.Ministerul Apararii Nationale - Directia pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica s-a constituit parte civila in cauza.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Anterior, procurorii militari au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu inculpatii: colonel inginer Vasile Deatcu, la data faptei loctiitor al comandantului U.M. 02517 Craiova, colonel in rezerva Daniel Croitoru, la data faptei comandant al U.M. 02517 Craiova, maior Marian Ionut Moanta, sef Birou dirigentie lucrari din cadrul U.M. 02517 Craiova, pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, capitan Alina Ileana Lupu, la data faptei contabil sef in cadrul U.M. 02517 Craiova, pentru neglijenta in serviciu, personal civil contractual (diriginte de santier) Marin Bulacu, pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata."In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora, respectiv:- 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat,- 3 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat,- 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat,- 1 an si 6 luni inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani,- 2 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat", arata DNA.Dosarele de urmarire penala privindu-i pe cei cinci inculpati, impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Militar Timisoara si la Tribunalul Dolj.