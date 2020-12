Pentru ce pret isi vand demnitatea "cartitele" infractorilor din serviciile speciale ale Politiei Romane

Scurgeri de date din DNA

Protectie informativa din DGA

"Atentie! Esti interceptat!"

Ziare.com a trecut in revista aceste cazuri. In esenta, aceastea vizeaza scurgeri de informatii din anchetele procurorilor, protectie informativa, numele unor investigatori sub acoperire sau pur si simplu ofiterii sustineau ca pot bloca dosarele DNA.Procurorii anticoruptie l-au pus sub control judiciar pe comisarul-sef Marius Eduard Moise, fost ofiter de politie judiciara din cadrul DNA (pana in martie 2020), in prezent comisar sef in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Acuzatiile: luare de mita in forma continuata, folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si favorizarea faptuitorului.Conform DNA, Moise i-ar fi pretins unui functionar din administratia publica locala, in perioada octombrie 2018 - iunie 2019, foloase necuvenite pentru altul, constand in obtinerea a doua contracte pentru firma omului de afaceri, coinculpat in cauza. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca in acest dosar mai este cercetat si afaceristul Dan Cornel Totolici, patronul firmei Dalex Grup, acum in insolventa.In schimb, ofiterul de politie judiciara ar fi promis functionarului acces la informatii nedestinate publicitatii, respectiv date cu privire la activitatile de urmarire penala derulate intr-un dosar al DNA. "In perioada 2018 - 2020, inculpatul Moise Marius Eduard a utilizat un autoturism de lux inregistrat pe numele firmei in interesul careia ar fi actionat," acuza DNA.Procurorii anticoruptie l-au retinut pe comisarul sef Mihail Martin, din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, in ancheta "Fabricii de permise de la Suceava". In total, 14 persoane au fost retinute, ulterior arestate, in acest dosar.Acuzatiile in cazul lui Mihail Martin sunt de favorizarea faptuitorului, luare de mita, acces ilegal la un sistem informatic si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata.Arestarea acestuia a surprins politistii din Suceava, deoarece Mihail Martin avea renumele de incoruptibil si era cunoscut in oras drept "Corrado Cattani."DNA insa sustine ca Mihail Martin ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era seful acesteia, comisarul-sef Radu Ionut Obreja. Concret:- L-ar fi informat pe seful Compartimentului permise despre autorizarea a cinci investigatori sub acoperire intr-un dosar penal in care acesta din urma era vizat de procurorii anticoruptie;- I-ar fi oferit date despre pregatirea unei actiuni de constatare in flagrant a unei infractiuni de coruptie;- L-ar fi informat despre autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica si stadiul cercetarilor intr-un dosar penal in care seful Compartimentului permise si complicii sai erau vizati de procurorii anticoruptie;- I-ar fi transmis informatii legate de un apel telefonic TELVERDE primit de DGA Suceava, ce continea date concrete despre comiterea unor activitati infractionale coruptie in legatura cu obtinerea permisului de conducere. Devoalarea acelor informatii ar fi modificat conduita persoanei denuntate, ceea ce a ingreunat tragerea la raspundere.DNA vorbeste de "existenta unei practici generalizate a ofiterului de politie Martin Mihail din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Suceava, de scurgere constanta a unor informatii nedestinate publicitatii in posesia carora intra in virtutea functiei pe care o ocupa, catre numitul Obreja Radu Ionut". In aceasta retea, ofiterul DGA primise numele conspirativ de "Lanturile."Printre informatiile furnizate de acesta se numara inclusiv date din dosarul DNA, privind autorizarea unor investigatori sub acoperire, care s-au inscris pentru efectuarea unor activitati la scolile de soferi , in scopul monitorizarii actelor de coruptie. Sub aparenta unor discutii colegiale cu colegii sai care lucrau in aceste cazuri, el a incercat sa afle daca mai sunt mandate de supraveghere tehnica in curs, daca tehnica functioneaza la parametri normali si cand se preconizeaza o actiunea.In schimbul protectiei oferite, Mihail Martin i-ar solicitat lui Radu Ionut Obreja un autoturism de teren, Suzuki Grand Vitara, cu titlu de mita, solicitarea fiind acceptata de acesta.Procurorii anticoruptie l-au retinut pe ofiterul Emanoil Mirica, seful Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale, in ancheta care viza achizitile facute de mai multe spitale COVID din Brasov si Harghita.Structura pe care o conducea avea in atributii in interceptarea comunicatiilor telefonice, pentru toate parchetele arondate Curtii de Brasov. Acuzatiile DNA: folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, compromiterea intereselor justitiei, luare de mita prevazuta (4 acte materiale) si trafic de influenta (5 acte materiale).Potrivit anchetatorilor, ancheta DNA Brasov in acest caz a vizat initial achizitiile facute de unitatile medicale, in contextul pandemiei de coronavirus . Pentru activitatile de filaj si interceptari ei au apelat la politistii de la Brigada de Operatiuni Speciale Brasov. Ofiterul ar fi dat aceste informatii unui afacerist care incheiase cu un spital local COVID un contract privind achizitia unui robot pentru dezinfectia cu ultraviolete a mediului, in valoare de 949.620 lei cu TVA (in conditiile in care valoarea de piata a produsului era cuprinsa intre 285.000 lei si 380.000 lei)."Cu aceasta ocazie, dupa ce suspectul Mirica Emanoil, in calitatea mentionata mai sus, a aflat cu exactitate, in modalitatea descrisa anterior, aspectele cercetate si persoanele vizate de ancheta, ar fi comunicat aceste informatii omului de afaceri, ingreunand urmarirea penala care se desfasura in cauza," acuza DNA.Pentru aceste "servicii", dar si in schimbul promisiunii de a isi folosi influenta pe care a pretins ca o are pe langa ofiteri de politie si procurori din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Brasov pentru a afla mai multe detalii despre mersul anchetei, Emanoil Miric ar fi primit de la omul de afaceri mai multe foloase necuvenite (bani, produse alimentare si interventii stomatologice), acuza procurorii.