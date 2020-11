Perchezitii DNA care vizeaza achizitiile pe bani publici facute de Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1

Care este valoarea contractelor

Potrivit unui comunicat DNA, procurorii Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie efectueaza cercetari in doua cauze penale ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei, presupus savarsite in cursul anului 2020 si anterior."In cursul zilei de 19 noiembrie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate in subordinea unor primarii de sector, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice.In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Directiei de Operatiuni Speciale si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei," conchide DNA.la inceputul lunii noimebrie, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a facut public cine a castigat contractul pentru achizitia a 48.000 de tablete, informatie tinuta la secret de fostul primar. Este vorba despre firma Conic design SRL, iar valoarea contractului este de circa 92 milioane lei cu tot cu TVA.Primaria Sectorului 1 a cumparat in mai 2020 circa 200 de termoscannere pentru scoli, fara licitatie, platind circa 15.000 de euro bucata, potrivit unor informatii obtinute de HotNews.ro. Acelasi model de camera se vinde in magazinele online la un pret de 5 ori mai mic.Achizitia s-a facut de la firma DAP Team&Parteners, infiintata la finalul anului 2019 si abonata la contracte cu Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar din cadrul Primariei.