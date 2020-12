UPDATE Perchezitii DNA la spitalele COVID din Brasov. Sunt cercetate achizitiile facute in pandemie. Prejudiciul depaseste cateva sute de mii de euro

Conform sursei citate, ancheta vizeaza incheierea contractelor de achizitii publice in timpul pandemiei cu noul coronavirus Prejudiciul se ridica la cateva sute de mii de euroConform ultimelor informatii, perchezitiile sunt la sediul BOS (biroul de operatiuni speciale). Este vizat seful de acolo si un ofiter. Alta perchezitie este la spitalul Miercurea Ciuc si la domiciliul managerului.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov si ofiterii DGA efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, savarsite in perioada decembrie 2019 - prezent, se arata intr-un comunicat de presa."In cursul zilei de 3 decembrie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 22 de locatii situate pe raza judetelor: Brasov, Harghita si Iasi, din care patru sunt institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice si sediile unor societati comerciale."In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Directie Generale Anticoruptie si a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.