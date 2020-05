Peste 1.000 de dosare penale la DNA, de la inceputul anului si pana in prezent. Sunt vizati si oameni politici

Ziare.

El a precizat ca din functia pe care o detine a reusit sa completeze functiile care erau vacante si a aratat ca cetatenii au o mare incredere in Directia Nationala Anticoruptie."In aceste trei luni de mandat, din functia de procuror - sef al Directiei, am reusit sa completam functiile de conducere vacante prin numiri si delegari in functie, astfel inctt acum sunt ocupate atat functiile de procuror - sef adjunct, cat si cele de procurori- sefi ai Seciilor. De asemenea, avem cazuri de procurori cu functii de executie care au venit si care doresc sa lucreze in DNA.Aceste aspecte precum si numarul de sesizari si denunturi de la cetateni, arata o crestere a increderii in DNA si in misiunea acestei institutii. In cursul anului 2020, DNA a inregistrat peste 1.000 de dosare penale si au fost trimise la instante 33 de dosare", a declarat Bologa.Au mai fost inregistrate 723 de sesizari de la cetateni si 371 de sesizari din oficiu ale procurorilor. "Numarul de sesizari si denunturi de la cetateni arata o crestere a increderii in DNA si in misiunea acestei institutii", a afirmat Bologa."Imbucurator este cresterea numarului de sesizari, dupa ce incepand cu anul 2015, numarul acestora s-a redus. Astfel DNA a inregistrat un numar de 723 sesizari de la cetateni, fata de 50-58 de sesizari in anul 2019. In anul 2020 avem un numar de 371 de sesizari din oficiu ale procurorilor, fata de 87 in aceeasi perioada a anului 2019", a mai spus procurorul - sef al DNA.Bologa a mai afirmat ca procurorii au continuat lupta impotriva coruptiei si in starea de urgenta, dar si acum, in starea de alerta."Si in perioada starii de urgenta, procurorii si alte categorii ale Directiei, a continuat si impotriva coruptiei, dar s-a ocupat si de pregatirea profesionala si as exemplifica aici doua seminarii organizate de catre Ambasada SUA.In concluzie, va asiguram ca procurorii din DNA isi fac datoria si in perioada starii de urgenta si a starii de alerta, desigur, in limitele impuse de aceste situatii, in vederea preintampinarii aparitiei unor noi cazuri de imbolnaviri. Savarsirea unor infractiuni de coruptie este un lucru grav, savarsirea unei infractiuni de coruptie in timpul unei pandemii este si mai grav si pericolos pentru sanatatea acestei societati", a mai spus Bologa.