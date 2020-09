Petitie online adresata lui Iohannis, Predoiu si procurorului- sef Bologa: "Reporniti motoarele DNA. Anchetati din nou marii corupti"

De ce este important?

Petitia "DNA, reporneste lupta impotriva coruptilor!" a fost semnata de aproape 16.000 de persoane si este adresata lui Iohannis, Predoiu, dar si sefului DNA, procurorul Crin Bologa."Noi, semnatarii acestei petitii, va solicitam sa reporniti motoarele Directiei Nationale Anticoruptie si sa anchetati din nou marii corupti. Cerem procurorului-sef al DNA sa analizeze dosarele in lucru si sa le repartizeze in asa fel incat procurorii sa munceasca eficient.Ne ingrijoreaza faptul ca o institutie cu procurori de elita se ocupa de anchetarea unor fapte marunte, in timp ce pe marii corupti nu ii mai deranjeaza nimeni. Ne vine greu sa credem ca, dintr-o data, au disparut coruptii de la cel mai inalt nivel. Pentru investigarea marilor fapte de coruptie am iesit in strada luni intregi, aparand independenta justitiei," se arata in petitia Declic. Semnatarii petitiei cer conducerii Directiei Nationale Anticoruptie sa reporneasca lupta impotriva marilor corupti si sa isi continue activitatea din perioada 2013-2018."Atunci, DNA a trimis in judecata 68 demnitari. Dintre acestia, 37 au fost condamnati definitiv: 9 ministri si fosti ministri, 21 de deputati, 6 senatori si 1 membru al Parlamentului European."La polul opus, in ultimii 2 ani, marile dosare de coruptie par a fi inexistente."Mai mult, de la preluarea mandatului de sef DNA de catre Crin Bologa, au iesit in evidenta doar dosare marunte, precum spagi in pizza si alte alimente, care ar fi mai degraba de competenta parchetelor locale.""Noi am iesit in strada tocmai pentru a apara independenta justitiei, iar acum justitia se face ca uita de marii corupti. Dintr-o data, cazurile de mare coruptie au disparut din atentia procurorilor," conchide petitia.