Politisti acuzati de DNA ca ofereau protectie unui restaurant de la care mancau gratis. Doi agenti si directorul restaurantului au fost retinuti

"In perioada 22 iunie 2019 - 07 martie 2020, in calitate de politist la Biroul Rutier Iasi, inculpatul Barabas Nicolae Robert, in baza unei intelegeri tacite ce exista la nivelul Politiei Rutiere Iasi si a conducerii unui restaurant, ar fi pretins si primit prin intermediari, cu acordul directorului restaurantului, produse alimentare de catering in valoare de 2.650 lei, pentru a-i proteja pe conducatorii auto ai restaurantului, in sensul de a nu constata si sanctiona contraventiile comise de acestia sau eventualele contraventii pe care acestia le-ar savarsi sau/si pentru a aplica sanctiuni contraventionale mai blande", arata DNA.Potrivit procurorilor anticoruptie , "in perioada august - octombrie 2019, inculpatul Crenganis Felix Nelu, agent de politie la Serviciul permise si inmatriculari Iasi, ar fi pretins si primit, prin intermediari de la directorul aceluiasi restaurant, produse alimentare si sume de bani in schimbul carora ar fi dispus confectionarea si ar fi eliberat, fara respectarea procedurilor legale, a unor placute de inmatriculare pentru autoturisme detinute de restaurant, dar si pentru a elibera pe viitor, placute in conditii similare".Directorul restaurantului, despre care jurnalistii din Iasi sustin ca e pizzeria Mamma Mia, "ar fi oferit si remis cu titlu gratuit, personal si prin intermediari, in perioada 22 iunie 2019 - 09 iulie 2020, produse alimentare de catering in valoare de aproximativ 4.600 lei mai multor politisti rutieri din cadrul Politiei Rutiere Iasi si unor functionari din cadrul serviciului permise si inmatriculari vehicule Iasi, in scopul protejarii conducatorilor auto ai restaurantului la constatarea unor contraventii rutiere comise de acestia, precum si in scopul favorizarii unor persoane din cercul sau relational la obtinerea placutelor de inmatriculare".Potrivit DNA, directorul restaurantului ar fi beneficiat si de protectie din partea Politiei si atunci cand conducea fara permis. DNA arata ca inclusiv la perchezitiile care il vizau, directorul restaurantului s-a dus conducand o masina fara a avea permis.