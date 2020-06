Politistul din Parchetul General, acuzat ca a pretins o spaga de 1,1 milioane de euro pentru interventii in anchete, trimis in judecata

Ziare.

DNA a anuntat, joi, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Fleancu Marius-Aurelian, la data faptelor ofiter de politie judiciara in cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice.Acesta este acuzat de luare de mita, trafic de influenta si permiterea accesului unei persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, cu scopul de a obtine pentru sine foloase necuvenite.De asemenea, a fost trimisa in judecata, sub control judiciar, o alta persoana, fara calitate speciala, pentru complicitate la luare de mita si complicitatea la trafic de influenta."In perioada februarie - aprilie 2020, inculpatul Fleancu Marius-Aurelian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins, in mod repetat, de la un om de afaceri vizat intr-un dosar in care ofiterul fusese delegat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) sa efectueze activitati de urmarire penala, suma de 1.100.000 euro pentru sine, pentru procurorul de caz si procurorul sef de sectie", arata procrorii in rechizitoriu.Banii respectivi ar fi fost pretinsi prin intermediul celuilalt inculpat, in schimbul promisiunii ca:- ar urma sa faca cercetari intr-un anume sens, astfel incat probele stranse sa conduca la desfiintarea concluziilor expertizei deja facute in cauza si in cele din urma la o solutie de clasare,- ar urma sa intervina la procurorul de caz si la procurorul ierarhic superior, (asupra carora a lasat sa se inteleaga ca ar avea influenta) astfel incat sa se dispuna solutia clasarii, iar eventualele plangeri fata de clasare sa fie respinse."In acelasi context, cu scopul de a obtine suma de 1.100.000 euro pretinsa de la omul de afaceri, inculpatul Fleancu Marius-Aurelian i-ar fi comunicat si ar fi permis celuilalt inculpat accesul la date si informatii care nu erau destinate publicitatii, din dosarul respectiv, pentru a-i crea omului de afaceri, cu ocazia intalnirilor avute, convingerea ca ajutorul promis este real, dupa cum urmeaza: probele administrate sau care urmeaza a fi administrate in dosar; masurile asiguratorii instituite si bunurile asupra carora au fost aplicate; masurile asiguratorii ce urmau a fi instituite si bunurile asupra carora urmau a fi aplicate sechestrele asiguratorii; activitatile de urmarire penala ce urmeaza a fi efectuate", se mai arata in rechizitoriu.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive dispuse in cauza.