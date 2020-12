Portretul milionarului fugar care are o "predispozitie pentru spaga". De ce a fost condamnat la 10 ani si 8 luni de inchisoare

Cine este Strutinsky

Firmele din strainatate

Foto: Politia Romana

Relatiile milionarului

Tinta: Licitatii la "astea noi, canalul, portul..."

Precaut la negocierea spagii

Gravitatea faptelor de coruptie

Pericolul social

Interdictiile

Cine a dat decizia

Asta in conditiile in care faptele de coruptie se diversifica, sunt din ce in ce mai numeroase, risca sa devin a un veritabil mod de operare pentru persoane cu atributii sau rol de influenta in luarea sau determinarea anumitor decizii si sunt greu de descoperit, in contextul mediului ocult, ce le este specific.Astfel explica Curtea de Apel Constanta de ce omul de afaceri trebuie sa primeasca o pedeapsa mai dura: 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru coruptie, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut o spaga de aproximativ doua milioane de lei. Sentinta este definitiva. Initial, Tribunalul Constanta il condamnase la 7 ani si 4 luni de inchisoare.Condamnarea definitiva a fost data in iulie, dar Curtea de Apel Constanta a motivat recent sentinta. Conform sursei citate, prima instata ar fi "acordat o importanta prea mare circumstantelor personale favorabile inculpatului, Curtea in opinie majoritara, apreciaza ca la dosar nu exista suficiente elemente care sa justifice mentinerea acestor pedepse intr-un cuantum indreptat spre minimul special prevazut de lege."Strutinsky este cunoscut ca fiind partenerul de afaceri al liderilor PSD Constanta: primarul Radu Mazare si presedintele CJ Nicusor Constantinescu . De altfel, cei trei au fost colegi la Institutul de Marina si au intrat in afaceri in 1990, editand saptamanalul local "Contrast" - transformat in cotidianul Telegraf si apoi in trust de presa.Oficial, Strutinsky era presedintele Soti Cable Neptun SRL si CVM Tomis Constanta. Presa locala a dezvaluit ca Strutinsky este trezorierul celor doi politicieni. Dupa condamnare, milionarul a fost de negasit si a fost dat urmarire nationala de politie Curtea de Apel Constanta atrage atentia ca Sorin Strutisnky a dat dovada de ingeniozitate in acest caz, cand a cerut si primit spaga si ca ar detine firme in strainatate. Potrivit DNA , Strutinsky cerea unor afaceristi din Constanta comisioane" de 10% din contractele semnate cu autoritatile locale. Era vorba de contracte incheiate cu Directia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime - Constanta (APMC) si Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile - Constanta (ACN)."Inculpatul s-a prevalat de o influenta asupra unor importanti functionari cu atributii de decizii la nivel local si central, a dovedit o scrupulozitate si ingeniozitate iesite din comun, prin faptul pretinderii si primirii de sume de bani ridicate sub aspectul cuantumului, pe care le gestiona prin intermediul unor evidente bine documentate, cu ajutorul unor societati pe care le detinea in Romania si chiar in afara tarii, pentru a fi imposibil sau greu de descoperit.Legaturile inculpatului cu mediul politic erau de notorietate in mediul de afaceri, iar faptul ca inculpatul, in discutiile sa le, a pronuntat cu fermitate si cu nonsalanta numele unor persoane cu functii inalte in stat, demonstreaza ca actiunile acestuia nu erau sortite esecului, ci ca erau de natura sa formeze convingerea denuntatorului si altor persoane ca influenta lui era una reala, si nu imaginara," motiveaza Curtea de Apel Constanta.Procurorii DNA au aratat in rechizitoriu care erau relatiile lui Strutinsky la nivelul administratiei locale si in Guvern. Actul de acuzare a fost intocmit in 2015."Sorin Strutinsky si-a atribuit rolul de adevarat nod de comunicare si influenta, intre factorii decizionali implicati in gestionarea fondurilor banesti alocate proiectelor de dezvoltare din judetul Constanta, fiind bun prieten si partener de afaceri cu primarul municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, si cu presedintele Consiliului Judetean Constanta, Nicusor-Daniel Constantinescu, nas de cununie al directorului DADL, Laurentiu-Marius Marin (fost angajat la Primaria Constanta), coleg de loja masonica cu directorul APM Constanta, Decebal Serban (fost angajat la Primaria Constanta), prieten cu directorul ACN Constanta, Georgescu Daniel (fost angajat la Primaria Constanta).Acestia, la randul lor, erau conectati la factorii de decizie din cadrul Ministerului Mediului si, respectiv, Ministerului Transporturilor, prin ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi (fost viceprimar al Constantei) si, respectiv, prin secretarul de stat Raducu- Valentin Preda (fost consilier al primarului Radu-Stefan Mazare, fost membru in consiliul de administratie al APM Constanta, fost director la ACN Constanta, trimis in judecata de DNA, pentru savarsirea unor fapte de coruptie)".De altfel, magistratii atrag atentia ca Strutinsky in discutiile sale pronunta in mod repetat numele anumitor persoane, care aveau functii publice, identificandu-le mai ales dupa prenumele lor, fapt ce dovedeste ca relatia sa cu aceste persoane nu era una intamplatoare, ci una de lunga durata, "statornicita in timp, apta sa demonstreze o anumita apropiere, ea fiind natura sa ii formeze convingerea martorului denuntator ca aceasta influenta nu este nicidecum una imaginara, ci una reala."El se refera la "Mita", pe care l-ar "pune inapoi la Ape", pentru ca "se misca altfel", fiind "amic cu vice-ministrul de la Fonduri Europene", cu care s-a si intalnit, prezenta in functie fiindu-i necesara lui si denuntatorului in vederea castigarii altor licitatii, "astea noi, canalul, portul...", deoarece actualul detinator al functiei "este pampalau rau"."Pericolul social al infractiunilor, demonstrat prin mecanismul de captatie a increderii interlocutorilor, reiese din faptul ca inculpatul a facut uneori apel in cadrul discutiilor nu doar la persoane cu atributii de decizie de pe plan local, ci si la persoane din aparatul central de stat ori la persoane cu importante functii in cadrul unor partide politice, aspect care nu poate fi interpretat decat in defavoarea acestuia si care este este de natura sa atraga aplicarea unor pedepse intr-un cuantum sporit," atrag atentia magistratii.In plus, in decursul discutiilor inregistrate ambiental, pe baza evidentelor proprii, Strutinsky a dovedit ca era bine informat cu privire la situatia financiara a firmelor martorului denuntator, iar acest fapt l-a demostrat si in decursul timpului, probele de la dosar dovedind ca milionarul isi respecta, de regula, "promisiunile, avand o buna reputatie in mediul oamenilor de afaceri si ca mecanismele frauduloase de percepere a comisioanelor nu ii erau deloc straine, aspecte ce dovedeste o reala specializare infractionala exersata in timp."Strutinsky isi alegea cu grija locurile de intalnire, apeland la locatii mai putin expuse unor activitati de supraveghere, discuta cu denuntatorul pe o tonalitate scazuta, profitand de zgomotul ambiental specific acelor locatii, fiind, asadar, constient ca ar putea fi interceptat si inregistrat, se folosea de notite si calcule amanuntite, nu era dispus sa renunte la foloasele materiale pretinsele, "reducerile" unor comisioane acordate denuntatorului fiind mai degraba rezultatul dificultatilor financiare cu care firmele din grupul denuntatorului se confruntau.Curtea de Apel Constanta arata ca aceste practici sunt incompatibile cu standardele societatii democratice, cu principiul transparentei decizionale, cu metode concurentiale specifice unei piete libere, cu mecanismele statului de drept, iar explicatiile lipsite de logica si veridicitate pe care inculpatul le-a oferit organelor judiciare denota un dispret real fata d e valorile democratiei si principiile elementare pe care o societate actuala se intemeiaza si care sunt protejate prin normele dreptului penal."Alaturi de celelalte infractiuni de coruptie, si traficul de influenta contribuie la propagarea unui fenomen social negativ, care erodeaza mediul de afaceri, dar si increderea cetatenilor in cele mai multe din institutiile publice si autoritatile statului, aceasta infractiune fiind cu atat mai daunatoare cu cat speculeaza credulitatea sau dorinta unor persoane de a-si asigura accesul la unele bunuri si servicii, de a-si maximiza profitul, prin simularea procesului de atribuire a acestor bunuri si servicii prin intermediul licitatiilor publice, datorita influentei reale sau imaginare pe care unii intermediari o detin sau o inoculeaza celor implicati in proliferarea coruptiei active sau pasive," arata instanta Proliferarea traficului de influenta determina suspiciunea sau convingerea, impartasita de tot mai multi cetateni, ca o parte din deciziile autoritatilor publice pot fi influentate prin mecanisme aflate in conflict cu legea penala, ca anumite hotarari pot fi anticipate de o parte dintre beneficiari, in functie de comportamentul pe care inteleg sa-l adopte in relatia cu mediul politic si ca aceste decizii nu au la baza criteriile de performanta, ce ar trebui sa stea la baza progresului social, explica instanta."Gravitatea acestui tip de infractiuni este subliniata si de faptul ca deciziile, ce pot fi influentate prin traficul de influenta, pot produce efecte grave la nivelul intregii societati, iar in masura in care aceste decizii afecteaza interesele generale ale colectivitatii, nici masurile reparatorii adoptate in compensatie nu mai pot avea efectul scontat, datorita mediului ocult in care aceste decizii pot fi luate si dificultatilor de probatiune ale faptelor cu care aceste decizii sunt asociate," precizeaza judecatorii.Curtea de Apel Constanta mai arata ca situatia reliefata prin probe pune in lumina si pericolul social al celorlalte fapte pentru care Strutinsky a fost trimis in judecata, de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, "la fel de periculoase ca si faptele de atragere a unor surse ilicite de venituri prin specularea influentei imaginare sau reale asupra unui functionar - care este prezentat ca fiind un element coruptibil sau in alt mod influentabil, fiind si cele prin intermediul carora persoana care isi trafica influenta ascunde produsul infractional al actelor de coruptie, disimulandu-l intr-o serie de peratiuni cu aparenta de legalitate si veridicitate."Pericolul social al infractiunilor de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani este ilustrat si prin faptul ca milionarul apela numai la persoane de incredere din anturajul foarte apropiat, recurgand, de regula, la un numar restrans de firme implicate in operatiuni comerciale fictive, fiind extrem de prudent in discutii si in incheierea unui tip de operatiuni pe care le diversifica de-a lungul timpului, astfel incat comisionul cunoscut drept "TVA de plata" sa fie camuflat in contracte de vanzare-cumparare sau inchiriere de terenuri, utilaje sau prestari de servicii."Astfel, raportat la natura infractiunlor comise, la gradul deosebit de ridicat de pericol social al acestora si consecintele produse, Curtea apreciaza ca inculpatul se face nedemn de exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, mai cu seama ca acest tip de functii implica o moralitate nestirbita, fiind incompatibile cu acte si fapte de coruptie si orice tip de infractiuni care ar pune la indoiala prestigiul unei persoane in indeplinirea cu buna credinta a mandatului public incredintat."Inexistenta acestor interdictii ar face posibila ocuparea de catre Strutinsky a unor functii publice si comiterea de catre acesta a unor fapte similare celor pentru care a fost trimis in judecata, raportat la profilul psihologic ce se contureaza prin probe, "inculpatul fiind predispus la comiterea unor infractiuni de coruptie si a unor infractiuni prin care sa se disimuleze chiar originea ilicita a bunurilor obtinute pe cai ilicite, in pofida faptului ca pana la data condamnarii sale in mod definitiv, acesta nu era cunoscut cu antecedente penale.""Aceasta predispozitie infractionala, ilustrata prin numarul ridicat al faptelor comise si circustantele comiterii lor, ar putea incuraja si alte persoane aflate in ipostaze asemanatoare sa comita acelasi gen de fapte si care, observand ca inculpatul exercita functii publice, de care se poate folosi in comiterea unor fapte de natura penala, s-ar putea oricand repeta intr-un tip de comportament cu urmari dintre cele mai grave in planul relatiilor de serviciu," conchide Curtea de Apel Constanta.Decizia in acest caz a fost luata de judecatorii Ciprian Coada si Georgiana Anghel de la Curtea de Apel Constanta. Adriana Ispas, al treilea judecator, a facut opinie separata.Sorin Strutinsky mai are o condamnare in prima instanta la 7 ani si 10 luni cu executare in dosarul "Polaris", alaturi de Radu Mazare, care a primit 9 ani si 10 luni si Eduard Martin, patronul firmei de salubrizare, care a fost condamnat la 5 ani si 6 luni cu executare. Toate sentintele din dosarul "Polaris" au fost date in prima instanta.