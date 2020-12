Portretul secretarului de stat acuzat de coruptie cu repetitie. "Baiatul performant" al lui Radu Mazare, spaga de 750.000 de euro pentru lucrari la metrou

Bohalteanu recunoaste coruptia

Cazul este unul inedit, politicianul i-ar fi cerut 750.000 de euro reprezentantului companiei care executa lucrarile de extindere a retelei de metrou din Bucuresti, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, sectiunea "Parc Bazilescu - Straulesti.In schimbul banilor, Preda trebuia sa-si foloseasca influenta pe care o avea asupra decidentilor din Ministerul Transporturilor, astfel incat investitia la lucrarile la Magistrala 4 de metrou sa fie mentinuta pe lista de prioritati a guvernului si sa nu existe probleme cu finantarea lucrarilor.Potrivit DNA , banii ar fi fost ceruti prin intermediul unui fost consilier al ministrului Transporturilor, Tudor Gabriel Bohalteanu, care a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei pentru trafic de influenta si spalare a banilor.In prezenta avocatului sau, Bohalteanu a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, "accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 ani inchisoare cu executare in detentie si interzicerea exercitarii unor drepturi pe perioada executarii pedepsei si pe o perioada de doi ani dupa executarea pedepsei."In acest caz mai este trimis in judecata si omul de afaceri Catalin Radu. Cei trei sunt protagonistii unui alt mare dosar de coruptie , in care cap de afis a fost fostul ofiter DNA, Dan Manolachi, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru divulgarea unor date din anchetele procurorilor anticoruptie - printre care si mai multe note SRI care priveau firma Tel Drum si pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea In acel dosar, solutionat definitiv in aprilie 2019, Preda a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru divulgare a secretului care pericliteaza siguranta statului si trafic de influenta, iar Bohalteanu si Radu au primit cate 2 ani si 6 luni inchisoare pentru complicitate la trafic de influenta.Valentin Preda a fost secretar de stat in cadrul ministerului Transporturilor timp de aproape 7 ani. El a fost numit prima data de Miron Mitrea si a facut cateva pauze in aceasta functie, in perioada unor schimbari de stafete. Pentru o scurta perioada a plecat ca director la o companie din Constanta. La finalul anului 2009 a devenit membru in Consiliul de Administratie al Porturilor Maritime Constanta, si ulterior consilier al primarului Radu Mazare El a revenit la Transporturi in ianuarie 2010, cand ministru era Radu Berceanu . Interesant este ca, incepand din luna mai 2010, a fost concomitent si consilierul lui Radu Mazare, timp de doi ani. De altfel, Radu Mazare si-a declarat public simpatia fata de Valentin Preda, cunoscut drept "Valerica".Atunci cand Victor Ponta a fost numit prim ministru, fostul primar al Constantei a avut de facut unele declaratii care il vizau pe Valentin Preda. "In primul rand, ma astept ca premierul sa-si tina promisiunea in ceea ce priveste Portul, sa trecem Legea Portului, dupa care sunt doua chestiuni pe care le vizam si unde am putea sa facem treaba.Este vorba despre secretarul de stat de la Transporturi, Valerica (), un baiat performant si care este apreciat de la prim-ministru si pana la ultimul parlamentar pentru aceste sase luni de activitate in cadrul Ministerului", declara, in decembrie 2012, Radu Mazare.Valentin Preda a ramas in minister pana in ianuarie 2013, cand fostul ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, l-a eliberat din functie. Dupa doar 13 zile, premierul Victor Ponta l-a instalat din nou secretar de stat. Cariera lui in ministerul Transporturilor s-a incheiat brusc, in februarie 2013, cand procurorii anticoruptie au facut flagrantul in dosarul politistului Dan Manolachi, "Cartita din DNA."Despre ce este vorba in ancheta DNA, in cazul spagii de care sunt acuzati Preda si Bohalteanu? La data de 24 decembrie 2011, Metrorex SA a demarat procedura de atribuire a contractului de achizitie publica "Parc Bazilescu - Straulesti, lucrari de constructii tunel, galerie, statii, depou, terminal multimodal si instalatiile aferente in vederea punerii in functiune", apartinand Magistralei 4, Racordul 2.Procedura de achizitie viza contractarea lucrarilor necesare in principal pentru extinderea retelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu doua noi statii, fiind prevazute in acest sens lucrarile de structura tunel (1,3 km), structura aferenta celor 2 statii (Laminorului si Lac Straulesti), depou de metrou, terminal multimodal si Park&Ride, precum si principalele dotari cu instalatiile si echipamentele necesare pentru punerea in functiune cu calatori a obiectivului, iar finantarea urma sa fie asigurata din alocatie de la bugetul de stat.Ofertantul declarat castigator in cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata de SC Metrorex SA este constituit sub forma unei asocieri avand urmatorii membri: Astaldi Spa - Lider Asociere, SC Somet SA, SC Tiab SA si SC UTI Construction & Facility Management SA. Valoarea contractului era de 714.731.097 lei, exclusiv TVA, finantarea urmand a fi asigurata prin alocatii de la bugetul de stat. Durata asumata prin contract pentru executia si finalizarea lucrarilor era de 30 luni.Potrivit DNA, totul incepe in vara anului 2012, imediat dupa instalarea primului guvern condus Victor Ponta. In mai 2012, la conducerea Ministerului Transporturilor a fost numit ministrul Ovidiu Silaghi. Valentin Preda a fost promovat de organizatia PSD Constanta in functia de secretar de stat, iar Bohalteanu a fost numit consilier personal al ministrului Transporturilor.In perioada imediat urmatoare schimbarii guvernului, in spatiul public au aparut informatii privind faptul ca noul guvern nu mai este interesat de investitia in extinderea retelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, ceea ce era de natura a afecta interesele firmelor care au castigat licitatia. Una dintre ele investise pana la acel moment sume importante in pregatirea documentatiei de participare la licitatie si organizarea viitorului santier.Cum informatiile de abandonare a proiectului deveneau din ce in ce mai serioase, reprezentantul unei companii implicate in proiect, denuntator in dosar, ar fi luat decizia de a se prezenta noii conduceri a ministerului, pentru a afla care sunt intentiile guvernului legate de Magistrala 4 a metroului."In perioada imediat urmatoare schimbarii guvernului, pe fondul unor informatii privind faptul ca noul guvern nu ar mai fi interesat de investitia in extinderea retelei de metrou din Bucuresti, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, inculpatul Preda Raducu Valentin i-ar fi pretins reprezentantului companiei care executa lucrarile suma de 750.000 euro.Suma ar fi fost pretinsa indirect, prin intermediul inculpatului Bohalteanu Tudor Gabriel, la data de 20 iunie 2012, iar in schimbul banilor, inculpatul Preda Raducu Valentin i-ar fi promis reprezentantului companiei ca isi va folosi influenta pe care o avea asupra decidentilor din Ministerul Transporturilor (influenta rezultata din calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Transporturilor si calitatea de consilier al ministrului Transporturilor detinuta de Bohalteanu Tudor Gabriel), astfel incat investitia la lucrarile la Magistrala 4 de metrou sa fie mentinuta pe lista de prioritati a guvernului si sa nu existe probleme cu finantarea lucrarilor," acuza DNA."Prioritatile se pot schimba" ar fi fost mesajul lui Preda, conform rechizitoriului."Din declaratia martorului denuntator rezulta ca in urma discutiei purtata cu inculpatul Preda Raducu Valentin, a inteles ca pentru ca lucrarile la Magistrala 4 sa fie finantate, i se solicita bani, inculpatul dandu-i de inteles ca depinde de el daca guvernul va confirma finantarea lucrarii, explica DNA.De ce compania a acceptat sa plateasca banii?"In acest context, luand in considerare pierderile financiare (peste 500.000 euro reprezentand costurile pregatirii licitatiei) si cresterea riscului de tara, dar si implicatiile asupra resursei umane, respectiv concedierea personalului ce urma sa fie relocat de la alte lucrari deja finalizate, martorul a realizat ca aceptarea conditiilor comunicate reprezinta singura metoda de a preveni aceste pierderi semnificative pentru societate," arata DNA.Procurorii acuza ca in perioada 3 iulie - 18 septembrie 2012, Bohalteanu ar fi primit suma de 4.152.541 lei in contul unei societati din domeniul constructiilor civile ce ar apartine afaceristului Catalin Radu. Pentru a intra in posesia sumelor de bani incasate de societatea respectiva, Bohalteanu si afaceristul s-ar fi folosit de contracte in baza carora s-au facturat servicii de consultanta fictive, acuza DNA.Procurorii DNA arata insa ca nu au probe ca banii ar fi ajuns la Preda: "Din suma totala, 3.020.500 lei ar fost transferati pentru inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel, iar diferenta de 1.132.041 lei a reprezentat beneficiul pentru celalalt inculpat (Catalin Radu- n.red.), reprezentant al firmei in care s-ar fi platit comisionul consolidat al statului.""In ceea ce il priveste pe inculpatul Preda Raducu Valentin, din probele administrate in cauza a rezultat ca la acesta nu a mai ajuns vreo suma din cele astfel incasate," se arata in rechzitoriu.O parte din dosar vizeaza o alta spaga, care ar fi fost incasata de Bohalteanu."Intr-un context asemanator marcat de schimbarea echipei guvernamentale, inclusiv la ministerul Transporturilor, inculpatului Bohalteanu Tudor Gabriel, in calitate de consilier al ministrului, i-ar fi pretins, in mod direct, unui om de afaceri, in perioada 7 mai - 16 mai 2012, sume de bani reprezentand 10 % din valoarea contractelor pe care firmele omului de afaceri le aveau incheiate cu Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti SA.In schimb, ar fi promis ca, datorita influentei pe care o are asupra decidentilor din Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti SA, va determina plata la termen a facturilor emise de firmele respective si va stopa incercarea de reziliere a acestor contracte de catre conducerea companiei," acuza DNA.In perioada 26 octombrie - 9 noiembrie 2012, Bohalteanu, in considerarea exercitarii influentei sale in scopurile descrise anterior, i-ar fi pretins aceluiasi om de afaceri, prin intermediar, suplimentarea sumelor de bani."Ca urmare a pretinderilor, in perioada 27 iunie - 13 decembrie 2012, ar fi primit indirect, in contul a trei societati suma de 2.154.821 lei, primire justificata prin contracte fictive," conchide DNA.