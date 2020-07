Povestea asistentei medicale care a pensionat fictiv 3.030 de persoane si a pagubit statul cu 10 milioane de euro

Primaria: Nu are niciun bun pe numele ei

Falsurile, desfiintate

Lucra la cabinet din 1979

"Doctorita de la Moreni"

"Se subroga atributiilor medicului expert"

Maria Baleanu (70 de ani), fost asistent social principal in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni (Dambovita), a fost condamnata la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita, in forma continuata (106 acte materiale), si abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata si continuata (3.030 acte materiale).Condamnarea a fost data intr-o ancheta privind eliberarea unor certificate de handicap, necesare la pensionarea pe motive medicale. Un numar de 3.030 de persoane s-au pensionat, in perioada 1993-2007, in baza actelor emise de Maria Baleanu, potrivit procurorilor DNA Prin sentinta, femeia a fost obligata sa plateasca acesti bani: "Admite actiunea civila formulata de partea civila Casa Judeteana de Pensii Dambovita si obliga inculpata Baleanu Maria la plata sumei de 50.532,591 lei catre partea civila Casa Judeteana de Pensii Dambovita, cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale."Este vorba de pensiile de invaliditate platite de Statul Roman celor 3.030 de persoane care s-au pensionat in baza actelor medicale fictive.Slabe sanse pentru recuperarea banilor.Instanta a confiscat totusi suma de 7.580 de lei, bani care au fost gasiti la perchezitii in 2007, in momentul inceperii anchetei, la domiciliul Mariei Baleanu.Judecatorii au desfiintat toate decizii medicale emise fara respectarea prevederilor legale, care au stat la baza pensionarii medicale a celor 3 .030 de persoane.- Prin falsificarea deciziilor asupra capacitatii de munca, fie prin plasmuire, fie prin efectuarea de mentiuni nereale in continutul acestora;- Prin emiterea unor decizii asupra capacitatii de munca in absenta titularului, in vederea examinarii de catre medicul expert al asigurarilor sociale ori in lipsa documentelor medicale care sa sustina diagnosticul stabilit;- Prin necomunicarea Casei Judetene de Pensii Dambovita a listei persoanelor care nu s-au prezentat la termenul de revizuire anual.Trebuie spus ca in timpul monitorizarii realizate de DNA, Baleanu a pretins si primit, de la un numar de 106 persoane, sume de bani si bunuri in cuantum total de 41.762 de lei.Ancheta in acest caz a demarat in 2006, dupa un control realizat de Compartimentul Audit Intern, al Casei Judetene de Pensii Dambovita, simultan cu o autosesziare a politistilor din Targoviste. Ulterior au fost deschise mai multe dosare la parchetele locale din Dambovita, iar toate aceste cazuri au fost conexate la DNA Ploiesti.Sute de martori au fost audiati in acest caz. Este vorba de persoanele care se prezentau la Cabinetul de Expertiza Medicala din Moreni,care pentru a grabi procesul de obtinere a deciziilor medicale, respectiv pentru a nu mai astepta sa fie introdusi in cabinet pentru a fi expertizati de catre medicul expert, in cazul celor care sufereau de afectiuni medicale in urma carora primisera anterior decizii de incadrare in grad de invaliditate, in multe situatii care fusesera chiar revizuite, sau pentru a evita sa fie expertizati de catre medic, cunoscand ca nu sufera de boli care sa le permita obtinerea unei decizii medicale, alegeau sa se adreseze asistentei sociale Maria Baleanu.Ei au povestit ca o contactau fie la cabinetul din Moreni, direct sau prin interpusi, fie chiar la domiciliu, oferindu-i acesteia diferite atentii, constand fie in produse alimentare, fie in alte cadouri - tigari, dulciuri, bauturi alcoolice sau flori, fie chiar sume de bani, atat pentru a o stimula sa le solutioneze favorabil solicitarile, fie pentru a-i multumi pentru serviciile facute si a-si asigura "intrarea" in vederea revizuirii deciziilor medicale, in conditii similare.De altfel, potrivit Tribunalului Dambovita, care a dat prima decizie in acest caz, asistenta chiar se comporta ca un medic."Astfel, din cele mentionate se constata ca inculpata nu inscria toate persoanele care se prezentau la cabinet in Registrul Unic de Activitate si in Opisul alfabetic existente la CEM Moreni, nu introducea persoanele solicitante la medicul expert in vederea expertizarii, intocmea dosare medicale incomplete, fara atasarea documentatiei necesare pentru incadrarea in grad de invaliditate sau pentru revizuirea medicala, nu intocmea planificarea persoanelor care trebuiau sa se prezinte la revizuirea medicala la termen, nu comunica complet Casei Judetene de Pensii Dambovita lista persoanelor care nu s-au prezentat la termenul de revizuire, nu comunica personal celor interesati deciziile medicale initiale sau revizuite, nu completa numarul necesar de exemplare pentru aceeasi decizie, nu respecta modul de completare si utilizare a deciziei tiparita in set autocopiant, completa mai multe exemplare pentru o persoana, dar unele cu numar si data diferita pentru acelasi termen de revizuire, nu tinea evidenta corespunzatoare a numerelor de ordine ale deciziilor, astfel incat completa decizii cu numere de ordine care au fost emise si pe numele altor persoane.De asemenea, reiese ca inculpata se subroga atributiilor medicului expert, intocmind decizii medicale de incadrare in grad de invaliditate in lipsa derularii procedurii legale de expertizare medicala sau a documentelor medicale necesare obtinerii deciziei initiale ori a deciziei revizuite, stabilea termene de revizuire ori ca deciziile sunt nerevizuibile, proceda la modificarea unor concluzii si decizii ale medicului expert prin schimbarea datei de completare a concluziilor si a termenului de revizuire, pentru ca aceeasi concluzie sa poata sta la baza emiterii unor noi decizii de mentinere in grad de invaliditate," explicau judecatorii.