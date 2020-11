Povestea politistei acuzate ca l-a santajat pe "Doctorul vedetelor" pentru 15.000 de euro. Tanara a fost nemultumita de cum i-a marit sanii prietenei sale

Operatia

Amenintarea

Plicul cu bancnote de 500 de euro

"Credeam ca-s oameni seriosi"

Medicul, implicat in doua dosare

Femeia este subcomisar in cadrul Politiei Sector 6 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economic si a fost trimisa in judecata de DNA , in aceasta saptamana, pentru acuzatiile de santaj si participatie improprie la acces ilegal la un sistem informaticAlina-Georgiana Moroianu i-ar fi cerut chirurgului estetician, Vitalie Stan, supranumit si "Doctorul vedetelor", fost manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, suma de 15.000 de euro pentru o pacienta nemultumita de operatia facuta de acesta. Era vorba de o marire de sani, in termeni medicali augmentare mamara subpectorala.Totul incepe in decembrie 2018, atunci cand amica Alinei-Georgiana Moroianu a facut implantul mamar. Femeia spune ca ar fi achitat suma de 15.300 lei, fara a i se elibera factura si/sau bon fiscal. Documente fiscale sunt pentru suma de 9.828,62 lei.Pacienta a fost nemultumita de operatie, dar esteticianul a crezut ca in realitate nu ar vrea sa mai plateasca diferenta, potrivit datelor din ancheta. Cu ocazia controlului de sase luni de la operatie, care a avut loc in luna iunie sau iulie 2019, medicul a programat-o pe aceasta pentru o interventie de retus in data de 25 octombrie 2019.Prietenul femeii a apelat insa la Moroianu, sa-i ajute in acest caz. Un prieten comun le-a spus ca politista "cauta maimute operate la ...". "Era suparat si spunea ca se va duce peste medici si vor face scandal , chemand televiziunile la clinica," poveste, la DNA, un martor.Politista si-ar fi intrat in rol, si pe 24 octombrie 2019, in jurul ore 8.40, s-a dus la cabinetul lui Vitalie Stan. Conform programului de lucru, Moroianu era in timpul serviciului. Ea i-a transmis lui Vitalie Stan ca amica sa si "concubinul acesteia sunt foarte suparati, pacienta dorind o suma de bani."Atunci i-ar fi cerut cei 15.000 de euro, "sa se rezolve plangerea penala pentru evaziune fiscala, plangerea pentru malpraxis la Colegiul Medicilor si sa inceteze amenintarile primite de la cele doua persoane." Conform datelor din dosar, medicului Vitalie Stan i-ar fi fost mai degraba teama de amenintarile cu violenta, nefiindu-i teama de plangerea penala pentru evaziune fiscala, intrucat eliberase factura fiscala si considera ca nu facuse nici o greseala chirurgicala.Asa ca medicul a fost de acord cu solicitarile si a promit ca o sa-i faca si un retus clientei sale."A fost de acord sa dea suma de bani, respectiv 15.000 euro, considerand ca daca nu ar fi dat suma de bani, viata sa si a familiei sale ar fi fost in pericol," explica procurorii DNA, in rechizitoriul trimis la Tribunalul Bucuresti.Conform DNA, medicul i-ar fi dat in biroul sau, pe 28 octombrie 2019, politistei Moroianu suma de 15.000 de euro, in bancnote de 500 euro, intr-un plic. Din aceasta suma, politista si-a oprit pentru ea suma de 5.000 de euro, spunand ca "ea a riscat foarte mult pentru a obtine suma de 15.000 euro," iar restul -a luat femeia operata.Noua interventie de "retus" si de "liposuctie"- indepartarea grasimii s-a realizat cu anestezie generala si fara ca clinica sa perceapa vreo suma de bani. Cu ocazia controlului de sase luni efectuat in luna mai 2020, situatia s-a repetat. femeia s-a plans ca este nemultumita atat din punct de vedere estetic cat si al sanatatii, solicitand suma de 20.000 de euro pentru a face o operatie din nou in Turcia, suma in care era inclusa interventia medicala din Turcia si deplasarea impreuna cu familia la clinica din Turcia.A fost momentul in care medicul i-a solicitat sa paraseasca clinica si sa nu mai revina la el. A inceput sa se simta santajat si a sunat-o pe politista Morosanu, careia i-a relatat cele intamplate si i-a reprosat ca "l-a bagat in aceasta situatie, desi il asigurase ca sunt oameni seriosi, ca va fi bine si ca nu vor mai face scandal".Inainte de a-i contacta, politista a cerut unor colegi informatii din bazele de date ale evidenta populatiei si a sters mai multe discutii de pe telefon. Procurorii DNA intrasera deja pe firul anchetei.Medicul Vitalie Stan s-a constituit parte civila impotriva politistei Moroianu, conform procesului-verbal din 28 august 2020, pentru recuperarea sumei de 15.000 euro remisa acesteia, se arata in actele de la instanta La sfarsitul lunii august 2020, procuorii DNA anuntau ca medicul Vitalie Stan este urmarit penal pentru ca a luat mita 25.000 de euro de la 16 paciente pentru a le face operatii estetice sub pretextul unor afectiuni ce necesitau corectii chirurgicale."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul STAN VITALIE, medic primar, la data faptelor manager al Spitalului Clinic de urgenta, Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, pentru savarsirea a 16 infractiuni de luare de mita", anunta DNA.Conform procurorilor, in perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, Vitalie Stan, in calitate de medic primar si manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, ar fi pretins si primit de la 16 paciente, sume de bani cuprinse intre 1.100 de euro si 2.700 de euro, pentru a le face diferite operatii estetice in spitalul de stat."In concret, suspectul Stan Vitalie ar fi internat pacientele respective sub pretextul unor afectiuni ce necesitau corectii chirurgicale, iar in schimbul sumelor de bani primite, ar fi efectuat in cadrul spitalului de stat operatii estetice care se pot efectua in clinicile private. In total, acesta ar fi primit de la cele 16 paciente suma totala de 25.000 de euro", precizeaza DNA.In aprilie 2014, Vitalie Stan, la acel moment manager al spitalului, a fost retinut alaturi de alti medici intr-un dosar in care erau acuzati ca luau mita pentru a face operatii estetice care, in baza unor documente falsificate, erau decontate apoi din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.