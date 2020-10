Prima condamnare in dosarul sefului Unifarm, acuzat de o spaga de 760.000 de euro. Ce pedeapsa a primit cumparatorul de influenta

Alireza Yousefi Jouybari a pledat vinovat in acest dosar si a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 4 ani. Conform portalului instantelor , pe durata termenului de supraveghere, Alireza Yousefi Jouybari trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:a) Sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;b) Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;c) Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) Sa comunice schimbarea locului de munca;e) Sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta."In temeiul art. 93, alin. (2), lit. d C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Alireza Yousefi Jouybari are obligatia sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei. In baza art. 93 alin. (3) C. pen. obliga inculpatul sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, in cadrul institutiilor publice: Direc?ia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei Sectorului 2 (Servicii - utilitati publice si administrarea domeniului public si privat) si/sau unita?ile de invatamant de pe raza Sectorului 2 din cadrul Municipiului Bucuresti.In baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei."Decizia a fost data pe 7 octombrie si poate fi contestata.Libanezul Andre Jaderian, iranianul Alireza Yousefi Jouybari si turcul de etnie kurda Memet Turan sunt cei trei afaceristi care au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA in dosarul Unifarm. Acesta este primul caz in care instanta s-a pronuntat pe aceste acorduri.Potrivit datelor Confidas, Alireza Yousefi Jouybari (56 de ani) este nascut in Babol (Iran). In Romania, iranianul a fost/este asociat/adminstrator la doua societati BSG Bussines Select SRL si Rafael Collection SRL. BSG Business Select SRL functioneaza sub aceasta denumire din decembrie 2019. Pana atunci, timp de opt ani, mai precis din 2011, n-a avut nicio activitate.In martie 2020, in plina pandemie, pachetul majoritar a fost preluat atunci de o femeie cu un trecut tulbure, Simona Ciulavu (44 de ani). Pe 16 martie 2020, firma era inregistrata ca platitoare de TVA, deci apta de operatiuni comerciale, iar pe 18 transporta deja echipamente catre Unifarm, dezvaluia RISE Project, in aprilie 2020.Patroana BSG Business Select, Simona Ciulavu, a fost arestata pe 17 septembrie 2006 pentru santaj si aderare la una dintre cele mai vechi grupari criminale din Bucuresti, Clanul Sportivilor. Avea 30 de ani, iar anchetatorii au surprins-o intr-una din secventele unui razboi interlop de uzura. "Sportivii" isi disputau atunci controlul Capitalei cu fratii Camataru.