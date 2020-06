Prima reactie a sefului UNIFARM, acuzat de o spaga de 760.000 de euro: Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt

Ziare.

com

"Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt. Va multumesc," a declarat Adrian Ionel, pentru Ziare.com.Potrivit, procurorilor DNA, Ionel Eugen Adrian, director general al C.N. Unifarm SA, "ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale)."Adrian Ionel a fost pus sub controlul judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 23 iunie 2020.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, acesta trebuie sa respecte o serie de obligatii intre care:- Sa nu exercite functia de director general si membru in Consiliul de Administratie al C.N. Unifarm SA;- Sa nu paraseasca teritoriul Municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului;- Sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar.