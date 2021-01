Primaria Targu Mures, plangeri penale in cazul unor lucrari finantate din bani publici. Una din sesizari vizeaza reconstruirea stadionului municipal

"Plangerile nu se fac la adresa vechii conduceri (), noi facem atunci cand observam ilegalitati in cazul unor contracte sau in cazul unor lucrari. Atunci se face plangere penala pentru a fi situatia elucidata, dar acum nu ducem un razboi, nu vanam vrajitoare.Sunt trei dosare pornite in care am sesizat autoritatile fiindca noi consideram ca in acele contracte ar fi ilegalitati, pe baza auditului intern. Pe baza acestui audit am dat actele spre verificare", a declarat Soos Zoltan.Consilierul primarului, Ionela Ciotlaus, a aratat ca a fost formulata o plangere penala impotriva unui consultat si a unui diriginte de santier in cazul unui contract in valoare de 6 milioane de de euro, pentru reconstruirea stadionului municipal, intrucat s-ar fi constatat ca desi primaria a achitat o serie de materiale de constructie, acestea lipseau de pe santier.O alta plangere penala vizeaza un director al Serviciului Public de Utilitati Municipale pentru derularea unor contracte pentru construirea unor parcuri de joaca pentru copii, iar o alta plangere vizeaza conducerea Directiei Tehnice, careia i se imputa faptul ca s-ar fi executat o serie de lucrari de reparatii fara a exista contracte sau documente care sa ateste calitatea.Ciotlaus a precizat ca mai urmeaza si alte plangeri penale, intrucat au fost sesizate probleme la Directia de Asistenta Sociala si la una dintre societatile primariei, Administratie si Turism SRL, unde auditul este in curs.