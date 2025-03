Primarul reales al comunei Jilava, retinut - e acuzat de luare de mita si spalare de bani (Video)

Primarul reales al comunei Jilava, Adrian Mladin, a fost retinut de procurorii DNA pentru luare de mita, spalare de bani si fals in declaratii.

In acelasi dosar a fost retinut si Marian Constantin, administratorul unei societati comerciale, pentru dare de mita, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

Citeste care sunt acuzatiile pe care procurorii DNA i le aduc primarului din Jilava

Cei doi vor fi prezentati miercuri la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Si in 21 decembrie 2011, respectiv 14 februarie 2012, Adrian Mladin a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru infractiuni similare. In anul 2012, atunci cand a fost reales primar, Adrian Mladin a depus juramantul in timp ce se afla in arest preventiv.

La alegerile locale din 5 iunie, el a obtinut un nou mandat de primar, candidand ca independent.

