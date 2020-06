Primele reactii dupa arogantele fugarului Savulescu: MJ precizeaza ca procedura aducerii in tara e una judiciara si nu-si poate depasi atributiile

Aroganta

Dragos Savulescu, fost finantator al clubului Dinamo , este dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare cu executare de Inalta Curte in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta, caz in care a fost condamnat si Radu Mazare . La inceputul anului, el s-a predat initial la o sectie din Napoli , in prezenta avocatului sau, dar magistratii italieni l-au eliberat."In legatura cu informatiile aparute in spatiul public privindu-l pe Dragos Savulescu, Ministerul Justitiei face urmatoarele precizari: impotriva numitului a fost emis, de catre Curtea de Apel Bucuresti, un mandat european de arestare care a fost transmis autoritatilor competente italiene.La inceputul acestui an, Ministerul Justitiei a luat cunostinta de faptul ca dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Napoli, intrucat aceasta instanta a transmis si MJ, spre informare, copia corespondentei adresata instantei romane", precizeaza Ministerul Justitie, intr-un comunicat de presa.Ziarul " Libertatea " a dezvaluit in aceasta sapatamana ca sotia fostului actionar de la Dinamo, albaneza Angela Martini, a postat un video pe Instagram de pe terasa unei vile din Sardinia, Villa Gold, in care isi invita prietenii acolo, "va asteptam", si-i sfideaza pe cei aflati inca in carantina.," a scris Angela Martini.Pe de alta parte, Dragos Savulescu si-a reactivat contul de Instagram si a postat o fotografie provocatoare cu sotia sa, care tine in mana o servieta din care ies bani.Conform comunicatului Ministerului Justitiei, autoritatile judiciare romane, in cadrul procedurilor judiciare de predare in baza mandatelor europene de arestare, "au actionat si vor actiona cu celeritate in conformitate cu competentele atribuite prin dispozitiile legale incidente ale legii 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".Ministerul Justitiei precizeaza ca, in aceste conditii, procedura este una judiciara, iar interventia ministerului are loc numai la solicitarea expresa de asistenta a autoritatilor judiciare emitente si de executare a mandatului european de arestare."Aceasta procedura se deruleaza in fata unor instante, iar asistenta pe care ministerul o poate oferi se refera, spre exemplu, la: punerea in legatura a autoritatilor judiciare mai sus mentionate acolo unde nu este posibil contactul direct, furnizarea unor informatii pe care le solicita autoritatea judiciara de executare din partea autoritatilor penitenciare romane. Ministerul Justitiei nu isi poate depasi atributiile conferite de lege intrucat aceasta ar reprezenta o imixtiune in activitatea judiciara.", explica sursa mentionata.