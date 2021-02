Procesul fraudarii concursului de la STS. Judecatorii il condamna pe un un general MApN si ii confisca spaga: "Doua sticle de whisky, una de prosecco si una de vodca"

Acuzariile DNA

Sentinta a fost data intr-un dosar care viza fraudarea unui examen de promovare la STS . Detalii-Decizia definitiva, de admitere a acestuia acord, a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. Initial, instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, respinsese acordul.Pedeapsa a fost suspendata pe un termen de supraveghere de doi ani, iar in aceasta perioada generalul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 zile, la SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA Sector V sau la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Protectia a Copilului Sector IV, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca."In temeiul art.291 alin.2 Cod penal rap. la art.112 alin.1 lit.e Cod penal, dispune luarea fata de inculpat a masurii de siguranta a confiscarii speciale cu privire la urmatoarele bunuri: doua sticle de whisky, o sticla de vodca, o sticla de prosecco si suma de 360 lei, cu privire la care a fost instituita masura sechestrului asigurator, prin ordonanta din data de 01.07.2020", este minuta Curtii de Apel Bucuresti. DNA a anuntat pe 29 iulie ca procurorii militari au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Nicolae Fugulin, general de brigada MApN, in rezerva, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.In prezenta avocatului, generalul a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina lui, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora.Respectiv 1 an si 8 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.