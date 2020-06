Povestea procuroarei-sefe care a fost condamnata la 6 ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte facute din dragoste pentru iubit

Santaj la adresa socrului

In acelasi dosar, iubitul Ralucai Stancescu, Catalin Stavara, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru santaj, iar fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Bogdan Daniel Buliga, a primit o sentinta de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru marturie mincinoasa. Agent in cadrul Politiei municipiului Botosani - Biroul de Investigatii Criminale, Constantin Batca, a fost condamnat la 3 ani, 6 luni si 20 de zile inchisoare.Dupa cum am aratat, decizia Inaltei Curti este definitiva. Conform rechizitoriului DNA , Raluca Stancescu l-ar fi santajat, impreuna cu iubitul sau, Catalin Stavara, pe fostul socru al acestuia. De alfel, cei doi au fost obligati de Inalta Curte sa-i plateasca barbatului daune morale in valoare de 45.000 de lei, dar si cheltuieli de judecata in valoare de 14.000 de lei.Potrivit acuzatiilor, Stancescu ar fi inceput in 2016 sa puna in aplicare planul de a-l convinge pe fostul socru al iubitului sau sa renunte la un apartament si la o garsoniera in Botosani. Raluca Stancescu a fost interceptata chiar in biroul ei de la Parchetul Botosani, in timp ce ii cerea unui politist sa o ajute cu o problema personala.In discutie, procurorul afirma ca este in razboi cu fostele rude ale prietenului sau, ca vrea sa deschida un dosar de evaziune pe numele acestora, chiar daca isi vor da seama ca dosarul a fost facut cu dedicatie.," acuza DNA.Procurorul-sef a avut mai multe intalniri cu fosta sotie si cu fostul socru al iubitului sau, in localuri din centrul Botosaniului. Amenintarile cu dosare penale au fost insa inregistrate, iar camera ascunsa folosita de unul dintre martori a ajuns acum proba in dosarul DNA.Cei doi politisti implicati in dosar ar fi ajutat-o pe procuroare sa deschida dosarul penal fabricat.In timpul anchetei a iesit la iveala ca Raluca Stancescu, in perioada 30 octombrie 2015 - 4 februarie 2016, l-a determinat in mod direct pe agentul Constantin Batca sa tergiverseze cercetarile pe care le efectua intr-o cauza penala fata de iubitul sau, Catalin Stavara, pentru savarsirea unei infractiuni de lovire sau alte violente, in scopul ingreunarii cercetarilor penale si favorizarii acestuia din urma."Pentru a justifica perioada in care cauza s-a aflat in nelucrare, la inceputul lunii noiembrie 2016, agentul de politie , cu intentie, a intocmit in fals doua procese verbale, prin antedatare si inserarea unor mentiuni nereale.," mai acuza DNA.Anchetatorii explicau ca, pe 22 iunie 2016, Raluca Stancescu a divulgat fara drept iubitului sau, Catalin Stavara, date nedestinate publicitatii, cu caracter confidential, rezultate din supravegherea tehnica a unei persoane, realizata in contextul instrumentarii unui alt dosar penal.Condamnarea Raluca Stancescu intra direct in top 5 al sentintelor primite de magistratii gasiti vinovati pentru fapte de coruptie . Pe locul 4.1., judecator sindic la Tribunalul Bucuresti: 12 ani si 2 luni pentru abuz in serviciu si luare de mita. Decizia a fost luata, in mai 2016, in dosarul milionarului Dan Adamescu si privea insolventa mai multor societati.Alti trei judecatori de la Tribunalul Bucuresti au fost condamnati in acest caz: Ion Stanciu (3 ani si 6 luni), Elena Roventa (4 ani si 6 luni) si Sorin Viziru (4 ani si 6 luni). Moldovan fusese condamnat in faza de fond a procesului la 22 de ani de inchisoare.2., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 8 ani si 6 luni inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita in forma continuata si trafic de influenta. Decizia a fost luata, in mai 2016, intr-un dosar in care sentintele erau negociate prin intermediul unor afaceristi.Inainte de arestare , Mustata urma sa solutieze cazul privatizarii ICA - Dan Voiculescu . Mustata fusese condamnat in faza de fond a procesului la 10 ani si 8 luni de inchisoare.3., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, trafic de influenta si inselaciune . Decizia a fost luata, in iunie 2016, intr-un dosar in care Veronica Cirstoiu a fost acuzata ca a primit aproximativ 600.000 euro mita de la omul de afaceri Dinel Staicu.Mita a fost primita pentru a-i anula omului de afaceri pedeapsa din dosarul de fraudare a Bancii Internationale a Religiilor (BIR). Cirstoiu fusese condamnata in faza de fond a procesului la 5 ani de inchisoare., judecator la Sectia Penala a Tribunalului Bucuresti: 7 ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, cinci infractiuni de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata., judecator la Tribunalul Bucuresti: 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita 185.000 de euro in Dosarul Transferurilor.4., fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani: 6 ani si 10 luni de inchisoare pentru coruptie.5., fosta Costache, fost presedinte al Sectiei Penale de la Tribunalul Bucuresti: 6 ani inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, trafic de influenta, complicitate la infractiunea de trafic de influenta si a trei infractiuni informatice.