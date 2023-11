Procuror trimis in judecata - spaga si interventii la Politie, Primarie si Curtea de Apel

DNA Iasi l-a trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe procurorul Vasile Selaru, care activa in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui la data faptelor retinute, pentru patru infractiuni de trafic de influenta, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si influentarea declaratiilor.

Alaturi de acesta, au mai fost trimisi in judecata, in stare de libertate, administratorii unor societati comerciale, Liviu Radescu si Iulian-Danut Radescu, pentru cumparare de influenta, inculpatul Ionel Lacatusu, detinut intr-o alta cauza, sub acuzatia de cumparare de influenta, in forma continuata, si Cezar Catalin Puiu si Octavian Solomon, administratori ai unor societati comerciale, pentru marturie mincinoasa.

Potrivit anchetatorilor, la sfarsitul anului 2013, Vasile Selaru i-a promis lui Ionel Lacatusu ca va efectua demersuri pe langa magistratii de la Curtea de Apel Iasi, in sensul solutionarii favorabile a apelului formulat de acesta din urma.

"In acest context, inculpatul Selaru Vasile a solicitat si primit de la inculpatul Lacatusu Ionel, cu titlu de imprumut, suma de 13.000 lei, fara a se stabili un termen clar de restituire a banilor.

Dupa aproximativ 2-3 saptamani, Vasile Selaru a restituit suma de 5.000 lei, iar diferenta de 8.000 lei a fost pastrata pentru continuarea demersurilor in vederea obtinerii unei solutii favorabile pentru inculpatul Ionel Lacatusu", arata procurorii

Ads

Ulterior, pe data de 27 mai 2104, Vasile Selaru, lasand impresia ca are influenta asupra unui ofiter de politie din cadrul IPJ Vaslui, care avea spre solutionare o cerere de avizare a unei firme de paza, a solicitat de la o persoana suma de 700 lei, pentru a-l determina pe ofiterul respectiv sa rezolve favorabil acea cerere.

"La data de 29 mai 2014, inculpatul Selaru Vasile i-a promis inculpatului Radescu Liviu ca va interveni pe langa un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, care supraveghea cercetarile intr-un dosar penal ce viza savarsirea unei game variate de infractiuni, acceptand, in acest sens de la acesta, cazarea intr-un imobil de pe litoralul romanesc. Scopul urmarit prin aceasta interventie era acela ca, fata de o ruda a inculpatului Solomon Octavian, suspect in dosarul respectiv, sa nu se dispuna vreo masura preventiva privativa de libertate", mentioneaza DNA.

Ads

Potrivit sursei citate, in perioada 18-22 iulie, Vasile Selaru a acceptat de la inculpatul Iulian-Danut Bordea suma de 15.000 lei pentru ca, in calitatea sa de procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, sa-si foloseasca influenta pe langa primarul unei comune din acelasi judet, urmand ca edilul sa dispuna deblocarea sumei de 30.000 lei, pentru lucrari efectuate pe raza acestei unitati administrativ-teritoriale, de o societate controlata de inculpatul Puiu Cezar-Catalin.

"In data de 18 august 2014, cu ocazia inventarierii bunurilor personale detinute in biroul de lucru de la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, comisia constituita din procurori de la unitatea de parchet amintita a identificat, in fisetul inculpatului Vasile Selaru, un numar de 65 cartuse cu glont, dintre care doar 45 cartuse erau detinute fara drept", se mai arata in comunicat.

In cauza a fost dispusa masura sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000 lei si a unui numar de 45 cartuse cu glont, ce constituie obiectele materiale ale infractiunilor de influentarea declaratiilor respectiv nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul tehnic al Serviciului Roman de Informatii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Iasi, cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii si preventive dispuse in cauza.

Ads