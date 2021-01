Procurorii CSM cer sesizarea Inspectiei Judiciare in cazul Adinei Florea pentru modul in care a facut ancheta in cazul Kovesi

"Vorbean de acea sesizare pe care as dori-o la Inspectia Judiciara si sa va spun cateva cuvinte si de ce. Am facut referire la doua hotarari definitive ale Inaltei Curti pronuntate in contestatie asupra unor masuri preventive. Mai exact asupra controlului judiciar dispus asupra a doi colegi magistrati procurori, doamna Kovesi si dl. Alfred Savu.In ceea ce priveste hotararea prin care s-a desfiintat controlul judiciar in anul 2019 privind-o pe doamna Kovesi, spicuiesc doar trei chestiuni din hotararea ICCJ si intens mediatizata: neindeplinirea conditiilor necesare inceperii urmaririi penale in persona pentru niciun din cele trei infractiuni retinute in sarcina ei, neexistand probe pentru dovedirea elementelor constitutive ale faptelor, 2) se constata ca procurorul nu a indicat in concret motivele care justifica luarea masurii controlului judiciar, si 3) ceea ce mi se pare si mai grav, a stabilit si a impus o obligatie care nu se regaseste in cele enumerate de dispozitiile legale, procurorul adaugand la lege.In ceea ce-l priveste pe dl Savu acesta a fost plasat sub control judiciar fara sa-l audieze inainte si fara sa se mai astepte la solutionarea cererii de recuzare, "procedand astfel, dna. Florea a dovedit fie necunoasterea legii, fie ignorarea sa cu buna stiinta"; si doi, judecatorul a retinut ca s-a dispus inculparea fara a exista probe, doar pe baza unor indicii si banuieli rezonabile. Si trei, dna Florea le-a prezentat persoanelor anchetata documente din anchete ceea ce ar periclita ancheta Din punctul meu de vedere, daca se confirma aceste sustineri clare al ICCJ, atunci este mai mult decat clar ca trebuie ca IJ sa verifice daca sunt intrunite elementele constitutive ale abaterii prevazute de art. 99 lit. D, (exercitarea functie cu rea credinta sau grava neglijenta) - este obligatia CSM sa semnaleze astfel de elemente si sa ceara organelor abilitate sa constate daca sunt intrunite elementele acestor abateri", a declarat Cristian Ban marti in sedinta Sectiei pentru procurori a CSM.La aceasta sedinta a participat si ministrul Justitiei, Stelian Ion.La fel ca in cazul Kovesi in 2019, Curtea Suprema a facut praf dosarul Adinei Florea impotriva fostilor procurori de la DNA Ploiesti, Mircea Negulescu si Alfred Savu, acuzati de mai multe infractiuni precum represiune nedreapta sau influentarea declaratiilor privind modul in care au anchetat dosarul Ponta-Blair.In motivarea prin care Inalta Curte a ridicat controlul judiciar impus procurorului Alfred Savu, judecatorul de drepturi si libertati arata ca Adina Florea a incalcat dreptul la aparare al inculpatului, prin plasarea acestuia sub control judiciar inainte de a fi audiat, dar si ca aceasta masura a fost dispusa fara probe ci doar pe baza unor indicii si banuieli rezonabile.Adina Florea, procurorul pe care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , a incercat sa o numeasca la conducerea DNA, este cea care a instrumentat si cel mai sonor dosar al Sectiei Speciale, cel impotriva Laurei Codruta Kovesi.In decembrie 2018, atunci cand pe numele sau exista un mandat de urmarire, Sebastian Ghita face o plangere penala pe numele fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , acuzand-o ca i-a cerut sa plateasca avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa , urmarit international.Dosarul ajunge pe masa Instantei Supreme, unde Kovesi a constestat controlul judiciar, iar dosarul facut de procuroarea Adina Florea este demontat punct cu punct. Judecatorul ICCJ noteaza ca presupusa mita "nu a intrat niciodata in posesia inculpatei, nu a fost niciodata la dispozitia sa sau a MAI" dar si faptul ca intreg dosarul nu contine nicio proba obiectiva ci doar declaratiile lui Sebastian Ghita."Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu surprinde interferenta Procurorului General Laura Codruta Kovesi in stabilirea, divizarea ori alte manopere referitoare la pretul transportului aerian si plata acestuia. Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu sustine intelegerea anterioara referitoare la divizarea pretului intre cele doua entitati M.A.I. si societea Conti", sublinia judecatoarea de drepturi si libertati.Mai mult judecatorul constata ca obligatiile impuse Laurei Kovei in cadrul masurii de control judiciar "sunt impuse arbitrar, fara vreo trimitere la o situatie concreta", ba chiar interdictia de a vorbi cu presa nici macar nu este prevazuta de lege.CITESTE SI: