Procurorii DNA pun in miscare actiunea penala impotriva lui Tariceanu, acuzat de o spaga de 800.000 de dolari

Punerea in miscare a actiunii penale este o faza din cadrul anchetei penale. Concret, indiciile procurorilor s-au transformat in probe in ancheta . Fostul premier are in prezent calitatea de inculpat."In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta ca, in contextul mentionat in cele doua comunicate de presa amintite mai sus, inculpatul Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton ar fi pretins si ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 USD , constand in plata unor servicii de consultanta, in schimbul exercitarii atributiilor sale in asa fel incat sa fie adoptate o serie de hotarari favorabile companiei", arata DNA, intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, lui Popescu-Tariceanu i s-a adus la cunostinta noua calitate procesuala.DNA anunta oficial, vineri, 15 ianuarie, ca fostul premier Calin Popescu Tariceanu este urmarit penal pentru luare de mita. Procurii au dispus sechestru asigurator pe bunuri imobile apartinandu-i lui Tariceanu, in valoare de 3.204.640 lei.