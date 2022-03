Procurorul care a luat mita un miel si 600 de lei a fost trimis in judecata

Procurorul Victor Grigoras, de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Tulcea, a fost trimis in judecata pentru ca ar fi primit mita 600 de lei si un miel de la administratorul unei firme care voia ca dosarul sau sa fie preluat de magistrat de la un alt parchet, dar si pentru ca ar fi cerut alti bani, pentru un politist.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) il acuza pe Victor Grigoras de doua infractiuni de luare de mita, dintre care una in forma continuata.

Anchetatorii arata in rechizitoriu ca, in luna ianuarie, la solicitarea unui administrator de firma, procurorul de la DIICOT Tulcea a facut "demersurile necesare in vederea gasirii unei cai de preluare, de la o alta unitate de parchet, a unui dosar penal in care persoana mentionata era parte".

In schimbul "ajutorului" acordat, in 18 aprilie, procurorul Victor Grigoras a primit suma de 600 de lei, precum si un miel, care a fost trimis unei persoane din anturajul procurorului, sustin anchetatorii.

"Pentru acelasi ajutor si de la aceeasi persoana, la data de 28.04.2014, suspectul Grigoras Victor a pretins o suma de bani, pentru un agent de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Tulcea", conform unui comunicat de presa al DNA.

Tot in 28 aprilie, Grigoras ar fi acceptat sa primeasca 5.000 de lei de la Harba Omar, reprezentant al unor firme, suspect intr-o cauza penala pe care magistratul o instrumenta, care i-a solicitat sa intervina la conducerile Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila si Ialomita, pentru ca cele doua institutii sa solutioneze favorabile solicitarile de export formulate de societatile respective.

In vederea confiscarii speciale si a garantarii cheltuielilor judiciare, s-a instituit sechestru asigurator asupra unui imobil ce ii apartine lui Victor Grigoras si asupra unei sume de bani aflata in contul inculpatului Harba Omar.

In acest dosar, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

