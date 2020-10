Dosarul Baneasa: Puiu Popoviciu a incercat sa-si revizuiasca sentinta de 7 ani de inchisoare doar in baza unor articole din presa. Cum au argumentat judecatorii sentinta

Acuzatiile lui Popoviciu

Conditiile revizuirii

Inadmisibila

Scandalul din SUA

Probe insuficiente, asa ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins ca inadmisibila cererea de revizuire, dar Puiu Popoviciu a contestat-o la Inalta Curte. Instanta a stabilit termen pentru judecarea apelului pe 3 noiembrie, conform portalului ICCJ. In acest dosar, alti doi inculpati din dosarul Baneasa au facut cerere de revizuire: Ioan Niculae Alecu, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti- condamnat la 6 ani de inchisoare, si Stefan Diaconescu, fost secretar stiintific si rector in cadrul USAMV Bucuresti- condamnat la 5 ani de inchisoare.Puiu Popoviciu a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac, in care contesta decizia definitiva, dar toate au fost respinse.Conform motivarii Curtii de Apel Bucuresti, cererea de revizuire a lui Puiu Popoviciu a vizat, in esenta, doua aspecte. Ca specialistii DNA ar fi comis infractiunea de fals intelectual cand ar fi omis in mod intentionat sa analizeze un raport de constatare tehnico-stiintifica in legatura cu dreptul de proprietate asupra imobilului "Ferma Baneasa", al carei titular este Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti.Un alt motiv de revizuire era ca judecatorul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti, care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu in faza de fond a procesului, ar fi comis infractiunea de abuz in serviciu, deoarece nu ar fi anuntat conducerea Curtii de Apel Bucuresti ca ar suferi de o boala psihica.Conform procedurile, pentru a fi admisa cererea de revizuire, Popoviciu trebuia sa aduca in sprijinul sau decizii judecatoresti definitive, care ar fi fost favoarea argumentelor sale."Curtea retine ca, in speta,, astfel cum prevede art. 454 alin.1 Codul de procedura penala," arata Curtea de Apel Bucuresti.Imposibilitatea dovedirii cazurilor de revizuire prin hotarare judecatoreasca definitiva intrucat exista o cauza care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale trebuie sa rezulte din solutia de clasare data de procuror sau din hotararea instantei de incetare a procesului penal, daca au fost sesizate anterior, sau, in caz contrar, se poate constata chiar de instanta investita cu cererea de revizuire.Curtea de Apel Bucuresti a observat ca nu s-a formulat o plangere sau un denunt pentru a sesiza infractiunile mentionate, iar, in momentul de fata, s-a invocat prescriptia raspunderii penale in cazul infractiunii de fals intelectual si iresponsabilitatea, in cazul infractiunii de abuz in serviciu, cu privire la care s-a invocat si dezincriminarea."Desi, referitor la presupusa infractiune de fals intelectual, ar fi intervenit prescriptia raspunderii penale, motivele invocate nu se incadreaza in continutul acestui caz de revizuire, criticile aduse raportului de constatare tehnico-stiintifica fiind veritabile aparari pe fond, legate de modul de interpretare de catre specialisti a dispozitiilor legale privind dreptul de proprietate asupra imobiluluiLegat de presupusa infractiune de abuz in serviciu, comisa de domnul judecator Ion-Tudoran Corneliu Bogdan, iresponsabilitatea, prevazuta de art. 28 C.p., cauza de neimputabilitate, invocata de revizuenti, se rezuma la niste articole publicate in presa si la comportamentul sau in sala de judecata, iar dezincriminarea, invocata ca fiind intervenita prin decizia nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale, se refera la omisiunea domnului judecator de a sesiza conducerea instantei asupra indiciilor de tulburare psihica, ceea ce nu constituie o obligatie prevazuta de legislatia secundara mentionata," conchide instanta.Curtea de Apel Bucuresti face trimitere la decizia CCR de dezincriminare partiala a abuzului in serviciu, potrivit careia este infractiune doar daca este incalcata legislatia primara- legi si OUG si nu cand se incalca legislatia secundara- adica regulamente, hotarari de guvern, ordine, fisa postului etc.In consecinta, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca inadmisibila cererea de revizuire.Cu o saptamana inaintea alegerilor americane, numele Romaniei este invocat din nou in campania electorala din Statele Unite. Publicatia "The New York Times" publica documente care detaliaza legaturile lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden , cu Romania. Acestea ar fi fost primite de la un fost partener de afaceri al lui Hunter Biden, aflat acum in tabara lui Donald Trump Din documente reiese ca fiul lui Joe Biden a fost in Romania in 2017 si a avut un plan de afaceri in care erau implicati o mare companie chineza din domeniul energiei, dar si controversatul om de afaceri roman Puiu Popoviciu. Pana la urma, insa, afacerea nu s-a materializat, relateaza Digi 24. Nu exista insa nicio dovada ca fostul vicepresedinte american si actual candidat, Joe Biden, ar fi fost implicat in vreun fel in afacerile fiului sau ori ca ar fi incasat ilegal bani din Romania, cum acuza tabara Trump.Pe de alta parte, The New York Times remarca faptul ca insusi Rudy Giuliani, avocat al lui Donald Trump si principalul acuzator al familiei Biden, a lucrat la aceeasi firma de avocatura ca Hunter Biden. Firma a reprezentat interesele lui Puiu Popoviciu, chiar in perioada in care omul de afaceri era cercetat si judecat de instantele din Romania.