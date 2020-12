Radiografia dosarului "Ferma Baneasa": 23 de inculpati, condamnari insumand 79 de ani de inchisoare si un prejudiciu record de 145 de milioane de euro

Esential

"Printul" Paul Al Romaniei, afaceristul Remus Truica, Dan Andronic - patronul "Evenimentul Zilei", miliardarul Benjamin Steinmetz, consultantul Tal Silberstein, afaceristul Moshe Agavi, avocati , afaceristi si functionari, sunt doar o parte dintre aceste nume grele.Un caz in care Remus Truica, Dan Andronic, Tal Silberstein, Beny Steinmetz si alte persoane implicate ar fi constituit sau aderat la "un grup infractional organizat" care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de "printul" Paul Al Romaniei. Gruparea "israeliana" a lui Steinmetz ar fi pus la dispozitie bani - aproximativ 4 milioane de euro, care au fost dati printului in schimbul cedarii drepturilor litigioase, suport mediatic, relatii printre magistrati sau functionarii publici, si influente politice - pentru a deschide usi.Intreaga afacere s-ar fi facut prin intermediul unei firme romanesti, Reciplia SRL, controlata prin offshore-ul cipriot, Reciplia Ltd. Procurorii spun ca Paul Al Romaniei ar fi cedat firmei Reciplia si drepturi litigioase vizand zeci de imobile - care ar fi apartinut Casei Regale a Romaniei. Printre acestea Palatul Peles, cladiri in Sinaia si Bucuresti, dar si imobile care compun domeniul regal Balcic - in prezent in Bulgaria.Potrivit DNA , gruparea reusise retrocedarea frauduloasa doar a doua proprietati: Padurea Snagov (46,78 hectare de teren forestier) si Ferma Regala Baneasa (28,6 hectare).Ziare.com a realizat o radiografie completa a acestui caz de coruptie la nivel inalt, cu ramificatii in politica si administratia locala.- 22 de persoane si o societate au fost judecate in acest caz.- Ancheta a vizat retrocedarea frauduloasa doar a doua proprietati: Padurea Snagov (46,78 hectare de teren forestier) si Ferma Regala Baneasa (28,6 hectare).- Prejudiciul total in acest caz a fost calculat la suma de 145.398.569 de euro.- Procesul a inceput in urma cu patru ani, la Curte de Apel Brasov.- In urma cu un an, in decembrie 2019, dosarul a ajuns in faza de apel la Inalta Curte.Inalta Curte a dat condamnari pentru infractiunile de grup infractional organizat si abuz in serviciu, in cazul carora Curtea de Apel Brasov daduse achitari.- In dosar a fost condamnat unul dintre cei mai bogati oameni de pe planeta, miliardarul Beny Steinmetz.- 13 persoane au fost condamnate la pedepse cu executare in penitenciar , cea mai mare pedeapsa a primit-o milionarul Remus Truica.- Patru dintre persoanele condamnate la pedepse cu executarea in penitenciar nu au fost inca incarcerate, in momentul redactarii articolului: Tal Silbestein Beny Steinmetz, Nela Ignatenko si Paul Al Romaniei.- Sase persoane au primit pedepse cu suspendarea executarii pedepsei.- Trei personae au fost achitate.- Firma Reciplia fost condamnata la plata unei amenzi de 200.000 de lei pentru trafic de influenta.- Terenurile care au aprtinut Fermei Regale Baneasa urmeaza sa se intoarca in proprietatea publica a statului.- Zeci de hectare din zona comunei Snagov urmeaza sa se intoarca in proprietatea Romsilva.- Inculpatii gasiti vinovati trebuie sa mai achite in solidar catre Romsilva suma de 1.019.285 euro, cu titlu de despagubiri civile materiale.- Sentinta este definitiva.Inalta Curte a dat deciziile definitive in acest caz. In faza de fond, cazul a fost judecat la Curtea de Apel Brasov. In esenta, Inalta Curte a constatat ca in acest caz este vorba de un grup infractional organizat, acuzatii in cazul carora Curtea de Apel Brasov a dat achitari, in faza de fond.In plus, Inalta Curte a constat ca o parte din functionarii statului care au fost implicati in retrocedari sunt vinovati de abuz in serviciu., milionar: 7 ani de inchisoare . Curtea de Apel Brasov il condamnase la aceeasi sentinta., miliardar israelian: 5 ani de inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., consultant israelian: 5 ani de inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase.), afacerista: 5 ani de inchisoare. Curtea de Apel Brasov o condamnase la 3 ani de inchisoare cu suspendare., avocat: 5 ani de inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., fost primar al comunei Snagov: 4 ani inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., fost prefect al judetului Ilfov: 4 ani inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., fost subprefect al judetului Ilfov: 4 ani inchisoare. Curtea de Apel Brasov o achitase., fost jurist Prefectura Ilfov: 4 ani inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., fost subprefect al judetului Ilfov: 4 ani inchisoare. Curtea de Apel Brasov il achitase., fost secretar al comunei Snagov: 4 ani. Curtea de Apel Brasov il achitase., autointitulat print: 3 ani si 4 luni de inchisoare. Curtea de Apel Brasov il condamnase la 3 ani de inchisoare cu suspendare., director tehnic in cadrul Directiei Silvice Ilfov: 3 ani de inchisoare. Curtea de Apel Brasov il condamnase la 3 ani de inchisoare cu suspendare. amenda de 200.000 de lei pentru trafic de influenta. Curtea de Apel Brasov o condamnase la aceeasi sentinta., fost membru in CA al Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti: 4 ani inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov o achitase., jurist la Institutul pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti: 4 ani inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov o achitase., expert: 4 ani inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov il achitase., afacerist: 3 ani de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov il achitase., afacerist: 3 ani de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov il achitase., afacerist: 3 ani de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Brasov il achitase., afacerist israelian: achitat. Curtea de Apel Brasov il achitase., academician: achitat. Curtea de Apel Brasov il achitase., mandatar: achitat. Curtea de Apel Brasov il achitase.