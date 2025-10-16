Radu Donciu s-a prezentat la DNA

Radu Donciu, consilierul fostului ministru al Comunicatiilor, Zsolt Nagy,

a fost audiat vineri, timp de doua ore, la Directia Nationala Anticoruptie, in urma unei citatii primite din partea procurorilor DNA.

Donciu nu a facut declaratii nici la intrare si nici la iesirea din sediul Directiei, dar avocata acestuia a spus ca el a fost audiat in calitate de martor intr-un dosar despre care nu a vrut sa ofere mai multe detalii.

Procesul privatizarilor strategice a inceput in aprilie 2007, cand Stamen Stanchev, Dorinel Mucea si Radu Donciu au fost trimisi in judecata pentru tradare prin transmitere de secrete, acuzatie prevazuta de articolul 157 Cod penal.

Ads