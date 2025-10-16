Radu Donciu s-a prezentat la DNA

Vineri, 21 Martie 2008, ora 10:18
1252 citiri
Radu Donciu s-a prezentat la DNA

Radu Donciu, consilierul fostului ministru al Comunicatiilor, Zsolt Nagy,

a fost audiat vineri, timp de doua ore, la Directia Nationala Anticoruptie, in urma unei citatii primite din partea procurorilor DNA.

Donciu nu a facut declaratii nici la intrare si nici la iesirea din sediul Directiei, dar avocata acestuia a spus ca el a fost audiat in calitate de martor intr-un dosar despre care nu a vrut sa ofere mai multe detalii.

Procesul privatizarilor strategice a inceput in aprilie 2007, cand Stamen Stanchev, Dorinel Mucea si Radu Donciu au fost trimisi in judecata pentru tradare prin transmitere de secrete, acuzatie prevazuta de articolul 157 Cod penal.

Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că a semnat documentele pentru trecerea în rezervă a generalului - maior Florentina Ioniță, aflată, încă, în funcția de...
Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă
Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă
Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia, acuzat a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar impus de procurorii DNA, scapă de arestul la domiciliu în data de 17...
#Procesul privatizarilor strategice, #Donciu, #DNA, #audieri , #DNA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 16 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. Hackerii au umplut o stradă din San Francisco cu 50 de taxiuri autonome FOTO
  3. Inteligența artificială a corupt și un fost premier. El a recunoscut că a folosit ChatGPT pentru a scrie mai multe cărți: "E fantastic. Îl iubesc" VIDEO
  4. Trump vorbește la telefon cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski. "Conversația este în desfășurare, una lungă, și voi raporta conținutul"
  5. Un constructor român reclamă că a fost păcălit cu sute de mii de euro la un contract prin care a renovat sediul unui partid din Belgia
  6. "Să tremure bătrânul de frică". Cântecul care l-a speriat pe Putin și a dus la arestarea unei artiste de 18 ani din Sankt Petersburg VIDEO
  7. Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
  8. Trump intenționează să înființeze un „fond al victoriei” pentru Ucraina cu bani chinezești
  9. Contre dure în războiul serviciilor secrete. FSB acuză MI6 de planificarea unor acte teroriste şi de sabotaj ale Kievului în Rusia
  10. Kremlinul, reacţie dură după "remarcile insultătoare" ale șefului NATO, care a spus că marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora. "Nu știe nimic despre ei"