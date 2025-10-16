Radu Donciu s-a prezentat la DNA

Radu Donciu, consilierul fostului ministru al Comunicatiilor, Zsolt Nagy,
a fost audiat vineri, timp de doua ore, la Directia Nationala Anticoruptie, in urma unei citatii primite din partea procurorilor DNA.
Donciu nu a facut declaratii nici la intrare si nici la iesirea din sediul Directiei, dar avocata acestuia a spus ca el a fost audiat in calitate de martor intr-un dosar despre care nu a vrut sa ofere mai multe detalii.
Procesul privatizarilor strategice a inceput in aprilie 2007, cand Stamen Stanchev, Dorinel Mucea si Radu Donciu au fost trimisi in judecata pentru tradare prin transmitere de secrete, acuzatie prevazuta de articolul 157 Cod penal.