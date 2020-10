Comisia Juridica din Camera Deputatilor, asteptata sa intocmeasca raportul in cazul acuzatiilor aduse de DNA lui Nicolae Banicioiu

Miercuri, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea , a trimis Camerei Deputatilor o scrisoare prin care transmite solicitarea DNA in vederea exercitarii dreptului de a cere urmarirea penala fata de deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru.Biroul permanent a trimis cererea la Comisia juridica, stabilind ca vineri sa fie termenul pentru raport. Tot vineri va avea loc o noua sedinta a Biroului permanent si a Comitetului liderilor pentru a stabili data sedintei de plen in care se va dezbate solicitarea DNA si raportul Comisiei juridice in acest caz.Nicolae Banicioiu a respins acuzatiile, mentionand ca este de acord cu ridicarea imunitatii parlamentare si ca nu va mai candida pentru un nou mandat in Parlament."In primul rand consider acuzatiile vehiculate in presa false si din aceasta cauza doresc sa am acces la dosar cat de repede posibil! Sunt pentru a se ridica imunitatea, deoarece nu am nimic de ascuns si cred ca totusi clarificarea cat mai rapida a situatiei va fi in interesul tuturor. Inteleg ca odata cu inceputul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar ingreuna lamurirea lucrurilor si din aceasta cauza am decis ca nu voi mai candida! Imi doresc doar aflarea cat mai rapida a adevarului si sper ca acest demers sa nu fie generat de persoane care au ele probleme si, probabil, ca sa scape, au inventat fapte. Voi comunica cand voi afla mai multe detalii legate de dosar!", a precizat Nicolae Banicioiu pe Facebook Presedintele Pro Romania, Victor Ponta , a declarat ca el crede in "nevinovatia" lui Nicu Banicioiu."Eu am fost acuzat in 2015 si, dupa 4 ani, am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cred in nevinovatia lui Nicu Banicioiu - cred ca denuntatorii prinsi 'cu mata in sac' care isi aduc aminte in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt niste oameni necredibili. Cred ca marea vina a lui Banicioiu este ca s-a luptat pentru PRO Romania si nu a vrut sa plece la PSD , ca altii! Credeam ca nu se mai 'dezgroapa' dosare vechi in campaniile electorale. M-am inselat! Eu am trecut prin exercitiul acuzatiilor neadevarate - stiu cat a suferit familia mea si cei apropiati", a spus Ponta, pe facebook.Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a anuntat ca liberalii vor vota la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu."Votam la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Banicioiu. La solicitarea PNL , Comisia juridica a Camerei Deputatilor se intruneste maine pentru a lua in discutie solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul deputatului Nicolae Banicioiu. Consideram ca Parlamentul nu poate fi scut pentru deputatii care urmeaza sa fie cercetati pentru incalcarea legii. Colegii juristi vor fi prezenti la sedinta comisiei si vor vota la vedere in favoarea solicitarii DNA. In mod similar vom vota in plenul Camerei Deputatilor, care trebuie convocat in cursul saptamanii viitoare. PNL va da curs tuturor solicitarilor de acest gen, indiferent de partidul din care face parte persoana in cauza", a afirmat Roman.Directia Nationala Anticoruptie a cerut, marti, procurorului general sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de deputatul Nicolae Banicioiu, la data faptelor avand functia de ministru, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata.Potrivit DNA, procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie in contextul comercializarii de bunuri de uz medical catre spitalele publice situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov si aflate in subordinea Ministerului Sanatatii.