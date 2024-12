Reactia DNA dupa raportul MCV: Vom continua activitatea de combatere a coruptiei la nivel inalt

Directia Nationala Anticoruptie precizeaza, dupa publicarea raportului MCV pentru Romania, ca va continua activitatea de combatere a coruptiei la nivel inalt.

Totodata, DNA da asigurari ca isi va indeplini in continuare atributiile legale cu profesionalism si impartialitate.

"Conducerea DNA a luat la cunostinta de continutul raportului MCV publicat de Comisia Europeana la data de 13 noiembrie 2018. Se constata ca in Raport, indeplinirea obiectivului nr. 3 din MCV, intitulat Combaterea coruptiei la nivel inalt este pus in legatura de durabilitatea Directiei Nationale Anticoruptie si ireversibilitatea luptei impotriva coruptiei.

Raportat la acest aspect, DNA subliniaza ca va ramane angajata in activitatea de combatere a coruptiei la nivel inalt, indeplinindu-si atributiile legale, cu profesionalism si impartialitate", precizeaza Directia Nationala Anticoruptie intr-un comunicat.

DNA mai afirma ca observatiile institutiei exprimate in mod constant in legatura cu sistemul judiciar si Codurile Penale sunt similare cu punctul de vedere exprimat in raportul MCV.

"Apreciind ca observatiile exprimate in mod constant de DNA in contextul modificarilor legislative privind sistemul judiciar si codurile sunt similare cu punctul de vedere exprimat in raportul MCV, institutia trateaza cu atentie recomandarile facute de Comisia Europeana si isi exprima speranta ca institutiile-cheie din Romania vor actiona astfel incat "sa faca dovada unui angajament ferm fata de independenta sistemului judiciar si fata de lupta impotriva coruptiei si sa actioneze pentru refacerea capacitatii nationale de garantii, control si echilibru", potrivit concluziei Raportului", se mai arata in comunicat.

Comisia Europeana a publicat, marti, raportul MCV pentru Romania. Concluziile sunt extrem de dure si exprimate foarte clar, astfel incat sa nu lase loc de interpretare autoritatilor de la Bucuresti.

Astfel, se cere "suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi.

Comisia Europeana anunta si ca nu se poate pune problema ridicarii MCV in acest moment in care e pusa sub semnul intrebarii ireversibilitatea progreselor facute in ultimii 10 ani.

"Modificarea in forta a Legilor Justitiei, presiunile asupra independentei sistemului judiciar in general si a DNA in particular si alte masuri care au subminat lupta anticoruptie au pus sub semnul intrebarii ireversibilitatea progreselor facute.

In consecinta, cele 12 recomandari facute in ianuarie 2017 nu mai sunt suficiente pentru a renunta la MCV si altele sunt adaugate in acest raport.

Institutiile cheie din Romania trebuie sa demonstreze un angajament puternic in respectarea independentei Justitiei si continuarea luptei anticoruptie - pietre de temelie indispensabile - si sa reinstituie mecanisme care impiedice riscul sa fie facuti pasi inapoi", se arata in concluziile raportului.

