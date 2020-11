Reactia lui Daniel Tudorache, dupa perchezitiile DNA: "Am pus la dispozitia organelor de ancheta tot ce mi s-a solicitat"

Postarea fostului edil

"Revenind la perchezitie, am pus la dispozitia organelor de ancheta tot ce mi s-a solicitat, insa nu s-a identificat nimic suspect," precizeaza Tudorache. Fostul edil anunta ca se va prezenta la orice solicitare a autoritatilor, pentru ca nu ar avea nimic de ascuns.Procurorii DNA fac la aceasta ora zeci de perchezitii in doua dosare penale care vizeaza achizitiile de tablete si termoscanere facute in mandatul fostului primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache.Dragi prieteni,Au aparut in mass media informatii ca am fost vizitat de organele de ancheta de la DNA, care au efectuat o perchezitie domiciliara.Pentru a nu se face speculatii cu substrat politic si pentru ca nu am nimic de ascuns, doresc sa va aduc la cunostinta situatia reala.Perchezitia a fost efectuata in urma uneia dintre multele sesizari formulate de Clotilde Armand impotriva mea si anume ACHIZITIA DE TABLETE pentru elevii din Sectorul 1.Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achizitia de tablete pentru copii in contextul pandemiei nu era necesara. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totala impotriva tuturor angajatilor primariei care nu au "pupat inelul".Revenind la perchezitie, am pus la dispozitia organelor de ancheta tot ce mi s-a solicitat, insa nu s-a identificat nimic suspect. Nu sunt un om bogat, averea mea fiind familia si onoarea.Nu am fost "ridicat", "dus la audieri", "retinut" sau subiect al vreunei alte actiuni spectaculoase si nici nu mi s-a adus la cunostinta ca as avea calitatea de "suspect" sau "inculpat" in vreun dosar.Mai multe detalii nu stiu in acest moment, insa va voi tine la curent cu orice noutate.Ma voi prezenta la orice solicitare a autoritatilor, pentru ca, asa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns.Si, cel mai important, sunt linistit si mandru in legatura cu activitatea desfasurata in mandatul meu de primar al Sectorului 1.