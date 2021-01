Reactie dura a DNA dupa declaratiile sefului deputatilor UDMR: "Un atac direct si nefondat la adresa institutiei"

Precizarile DNA:

"A sustine ca procurorii D.N.A. au comis fapte de abuz in serviciu si santaj fata de magistrati reprezinta un atac direct si nefondat la adresa institutiei, care aduce atingere probitatii profesionale si independentei magistratilor procurori," se arata intr-un comunicat de presa al parchetului.Conform sursei citate, Csoma Botond, liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, a sustinut caracterul abuziv cert al anchetelor DNA in cauzele cu magistrati, facand afirmatii precum: "trebuie gasita o solutie astfel incat DNA sa nu-i trimita in judecata pe procurori si judecatori, deoarece am vazut ce abuzuri au avut loc in trecut", "vedem un pericol mai mare ca judecatorii si procurorii sa fie investigati din nou de parchetul anticoruptie ", "nu ar trebui sa existe loc pentru santaj in lupta impotriva coruptiei", "Nu stiu continutul acestora, dar faptul ca DNA a produs un numar atat de mare de dosare pentru judecatori este excesiv de suspect".- A sustine ca procurorii DNA au comis fapte de abuz in serviciu si santaj fata de magistrati reprezinta un atac direct si nefondat la adresa institutiei, care aduce atingere probitatii profesionale si independentei magistratilor procurori.- Nu exista nicio hotarare definitiva a vreunei instante care sa constate savarsirea presupuselor abuzuri comise de procurorii DNA; numarul de dosare inregistrate la nivelul DNA care vizeaza procurori si judecatori a fost aproape egal pentru ambele categorii de magistrati, iar numarul sesizarilor din oficiu a constituit un procent redus din numarul total de dosare, majoritatea acestora fiind constituite ca urmare a plangerilor si denunturilor depuse de cetateni.- Procurorii DNA aplica aceleasi reguli si standarde procedurale, prevazute de lege, indiferent de calitatea persoanei cercetate,- Nu a existat niciun dosar penal care sa fie inregistrat ca urmare a "neacceptarii argumentelor procurorilor anticoruptie si tratarii acuzatiilor din rechizitoriu cu rezerve de catre judecatori"; au fost insa inregistrate dosare care vizau comiterea de infractiuni de coruptie sau asimilate celor de coruptie, de catre magistrati.- De altfel, sustinerile privind deschiderea de dosare penale ca urmare a dispunerii vreunei solutii de achitare este lipsita de temei logic, avand in vedere multitudinea de exemple de judecatori care au pronuntat solutii de achitare in cauzele D.N.A. si care nu au fost anchetati, precum si trimiterea in judecata a unui numar similar de procurori sau judecatori in materie civila.- Nu a existat o disproportie privind numarul de dosare inregistrate la nivelul D.N.A. si care vizau magistrati, fata de numarul de dosare inregistrate care vizau alte categorii profesionale de competenta unitatii de parchet;- In cazul DNA au existat condamnari definitive ale judecatorilor si procurorilor trimisi in judecata.In perioada in care a avut in competenta fapte de coruptie si asimilate coruptiei savarsite de magistrati (2002 - octombrie 2018), DNA a trimis in judecata 161 de magistrati (76 de procurori si 85 de judecatori), iar in aceeasi perioada au fost condamnati 100 de magistrati (47 de procurori, 52 de judecatori si 1 magistrat asistent). Precizam ca, unele cauze in care D.N.A. a dispus trimiterea in judecata a unor magistrati se afla in continuare in diferite faze de judecata.- In acelasi timp, dupa pierderea de catre DNA a competentei privind infractiunile de coruptie savarsite de magistrati (octombrie 2018) si pana la finalul anului 2020, niciun magistrat nu a mai fost trimis in judecata pentru coruptie.- D.N.A. nu a avut si nu solicita competenta exclusiva pe infractiunile savarsite de magistrati. Procurorii D.N.A. sunt specializati in combaterea infractiunilor de coruptie si a celor asimilate coruptiei, iar in cazul savarsirii, de catre magistrati, a altor infractiuni, competenta de urmarire penala ar trebui sa revina parchetelor de pe langa curtile de apel si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (inclusiv pentru eventuale fapte penale comise de procurorii DNA).- Solicitam oamenilor politici sa se abtina de la atacuri publice nefondate impotriva D.N.A. de natura sa afecteze imaginea institutiei noastre si credibilitatea eforturilor de lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.