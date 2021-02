Reactie dura a procurorilor anticoruptie, la adresa unor membri CSM: "Afirmatii nejustificate, denigratoare. In ciuda atacurilor injuste, DNA nu se va lasa intimidata"

"Suntem in slujba cetatenilor"

Sedinta maraton

"Constatam cu ingrijorare ca au fost facute afirmatii nejustificate, denigratoare la adresa activitatii Directiei Nationale Anticoruptie si a procurorilor din cadrul acesteia," arata DNA , intr-un comunicat de presa.Potrivit procurorilor, "DNA nu se va lasa intimidata si va continua sa isi indeplineasca misiunea, sa combata faptele de coruptie care ii sunt atribuite in competenta conform legii, cu respectarea garantiilor procedurale prevazute de lege si de normele internationale pentru apararea drepturilor omului."Sursa citata mai arata ca dezbaterile de idei sunt intotdeauna binevenite, "dar este de neinteles inversunarea cu care numele si activitatea institutiei noastre sunt folosite in mod defaimator cain dispute care vizeaza modificari legislative sau exprimarea unor puncte de vedere divergente cu privire la sistemul judiciar."DNA mai precizeaza ca a remarcat ca in Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se folosesc ca argumente concluziile unei hotarari care nu are caracter definitiv, respectiv Hotararea Plenului CSM nr. 225 din data de 15 octombrie 2019."Impotriva acesteia, DNA a formulat actiune in anulare, cauza fiind in prezent pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal. Or, inducerea in opinia publica a ideii ca acele concluzii reprezinta adevarul, poate constitui o presiune la adresa judecatorilor care in prezent judeca actiunea," conchide DNA.Potrivit sursei citate, Directia Nationala Anticoruptie este o institutie care indeplineste o misiune importanta de combatere a coruptiei la nivel inalt si mediu, fenomen care pune in pericol valorile democratiei si dezvoltarea economica a societatii: "Ca unitate de parchet, Directia Nationala Anticoruptie isi indeplineste acest rol conform legii si in slujba cetatenilor."Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi seara aviz negativ pentru proiectul de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, initiat de Ministerul Justitiei. Motivarea deciziei a fost trasmisa joi seara catre ministrul Justitiei, Stelian Ion. Rezultatul votului din CSM, la capatul unei sedinte care a durat aproximativ opt ore: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii. Avizul CSM este unul consultativ.