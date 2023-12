Reactii pe scena politica, dupa ce Toader a respins toti candidatii la sefia DNA: Asteapta intrarea in vigoare a noului statut al magistratilor?

Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anuntat, vineri, ca va fi reluat concursul pentru sefia DNA pentru ca niciunul dintre candidati nu l-a convins, au inceput sa apara reactiile din scena politica.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat pentru News.ro ca decizia luata de Toader este una profesionista si asteapta sa vada care vor fi urmatorii candidati pentru acest post. El sustine ca despre trei dintre candidati, cei care vin din "sanul DNA", presa a scris "lucruri absolut cutremuratoare".

"Eu cred ca a luat o decizie profesionista. De fapt, la inceperea inscrierii la concurs a acestor candidati, am afirmat ca ministrul Justitiei refuza sa dea un diagnostic si, daca din acesti candidati este unul care ar banui ca ar putea sa treaca de criteriile comisiei sau nu, toata lumea a asteptat. In conditiile de fata suntem doar curiosi sa vedem cine sunt cei care vor fi in urmatorul lot de candidati care isi depun dosarele in aceasta comisie.

Trei dintre ei, din punct de vedere al articolelor de presa si a ceea ce s-a scris despre ei - vorbesc despre cei trei veniti din sanul DNA - colegii dumneavoastra din presa au publicat despre aceste persoane lucuri absolut cutremuratoare", a declarat secretarul general adjunct al PSD.

Nicolicea: Probabil candidatii nu au venit cu solutii

Ads

La randul sau, presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea (tot PSD), a declarat ca, probabil, cei 4 candidati la sefia DNA s-au prezentat doar cu generalitati, nu cu solutii de rezolvare a problemelor manageriale, acesta fiind motivul pentru care ministrul Justitiei i-a respins.

"S-au semnalat probleme in manageriatul doamnei Laura Codruta Kovesi. Cei care vin dupa aceea trebuie neaparat sa prezinte solutii de rezolvare a problemelor respective si in functie de solutiile astea se va decide.

Probabil ca respectivii nu s-au uitat pe aceste probleme, au venit doar cu generalitati, nu au venit cu nimic concret in planul de masuri a situatiei care exista", a declarat pentru Mediafax Nicolicea.

El a apreciat ca ministrul Tudorel Toader nu a tinut cont de apropirea unor candidatilor de fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

Ads

PNL: Toader asteapta candidatura unuia dintre cavalerii apocalipsei Justitiei

Reprezentantii PNL sustin ca anuntul lui Toader arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Ei afirma ca este inadmisibil ca dintre cei patru candidati pentru acest post Tudorel Toader sa decida sa nu faca nicio nominalizare si ii cer ministrului sa dea explicatii publice si sa prezinte criteriile care au stat la baza deciziei de respingere.

"Decizia ministrului (...) arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta de a ocupa aceasta pozitie Tudorel Toader sa decida sa nu faca nicio nominalizare.

Ii solicitam ministrului Justitiei sa dea explicatii publice si sa prezinte criteriile care au stat la baza deciziei de respingere a tuturor candidatilor. Este greu de inteles cum niciunul dintre candidati nu a intrunit conditiile pentru a fi desemnat pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie", arata PNL intr-un comunicat de presa.

Ads

"Ne intrebam daca nu cumva Tudorel Toader asteapta candidatura unuia dintre cavalerii apocalipsei justitiei din Romania, in persoana lui Eugen Nicolicea, Serban Nicolae sau Florin Iordache, si aplicarea principiului sovietic potrivit caruia 'reluam procedura pana iese cum vrem noi'", adauga PNL.

USR: Toader asteapta sa intre in vigoare noul Statut al magistratilor

Presedintele USR, Dan Barna, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa "treneze" numirea procurorului-sef al DNA pana cand presedintele va promulga Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, care spune ca are dreptul de a refuza propunerea o singura data, astfel incat si "DNA sa devina un breloc la legatura de chei a lui Dragnea si Tariceanu".

Ads

"E foarte greu de gasit un profil de nivelul Vioricai Dancila pe termen scurt pentru sefia DNA. Am vazut ca, daca ne uitam la acualul Guvern, orice persoana care are un minim profesionalism, o cariera consistenta si niste competenta nu indeplineste criteriile", a declarat Dan Barna pentru News.ro.

"Toader incearca sa treneze numirea sefului DNA pana cand presedintele va fi obligat sa promulge legea ca are dreptul sa respinga o singura data un candidat (legea 303/2004 privind statutul magistratilor -n.r.), astfel incat sa puna competent de nivelul doamnei Dancila sau de nivelul domnului Daea, astfel incat si DNA sa devina un breloc la legatura de chei a lui Dragnea si Tariceanu", a mai afirmat liderul USR.

PMP: Probabil Dragnea si Tariceanu nu au fost de acord

Presedintele PMP, Eugen Tomac, considera ca ministrul Justitiei nu a desemnat un candidat pentru a ocupa functia de sef al DNA, deoarece Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu sunt, probabil, de acord cu profilul celor care s-au inscris la concurs.

Ads

"Probabil nu s-a intrunit consensul. Cei doi sefi ai domnului Tudorel Toader (Liviu Dragnea si Calin Popescu Tarceanu - n.red.), cei care l-au inscaunat in fruntea Ministerului Justitiei, probabil nu sunt de acord cu incercarea candidatilor care s-au inscris in aceasta cursa, cu profilul lor si se cauta un consens care sa le dea confortul ca este alesul care corespunde criteriilor lor de exigenta.

A facut un singur lucru bun domnul Tudorel Toader - nu ne-a mai tinut ore intregi in conferinte lungi de presa, in care vorbeste despre toate si despre nimic si a fost mult mai succint, a amanat aceasta decizie", a spus Eugen Tomac pentru News.ro.

Procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA va fi reluata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nefacand nicio propunere din cei patru candidati pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie.

Iata aici mai multe detalii: Toader a respins toti candidatii la sefia DNA, procedura va fi reluata