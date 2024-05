Rectorul UMF Iasi, Vasile Astarastoae, are interdictie sa paraseasca tara - DNA

Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, Vasile Astarastoae, are interdictia de a parasit tara, timp de 30 de zile, a anuntat, vineri, DNA.

Astarastoae s-a prezentat, vineri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a explica in ce fel a obtinut compania Maguay licitatia pentru implementarea platformei eLearning, care face parte dintr-un proiect european, relateaza B1TV.

Numele profesorului Vasile Astarastoae apare intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA privind trucarea unei licitatii pentru eLearning cu fonduri europene in valoare de peste 6,4 milioane de euro, prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

Rectorul UMF Iasi, Vasile Astarastoae, audiat de procurorii DNA

In acelasi dosar in care Astarastoae e cercetat pentru aderare la grup organizat, abuz in serviciu, tentativa la fals si conflict de interese este anchetata si fiica sa, Daniela, economist de profesie, dar si alte 19 persoane, printre care prorectorul Dragos Pieptu, angajati din cadrul Ministerului Comunicatiilor si reprezentanti a trei firme.

