Regizorul Tudor Giurgiu, pledoarie in favoarea unuia dintre avocatii condamnati in dosarul Ferma Baneasa: "Cred cu tarie ca e totul pierdut"

DNA : Grup infractional

Postarea lui Tudor Giurgiu:

Regizorul face o pledoarie in favoarea avocatului si subliniaza ca acesta a fost achitat in faza de fond a procesului, la Curtea de Apel Brasov. "Nu a luat valize cu bani sau terenuri. Si-a facut meseria cum a stiut mai bine, dar, hey, pare-se ca traim vremuri in care nu mai conteaza ratiunea si argumentele de bun simt," arata Tudor Giurgiu.El face trimitere la si al filmul "De ce eu?", in care a era vorba despre ingerintele politicului in justitie . "Dupa ziua de ieri, cred cu tarie ca e totul pierdut," conchide acesta.Robert Rosu a fost trimis in judecata in acest dosar pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de influenta, in forma continuata, complicitate la spalarea banilor, in forma continuata si complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave, (2 fapte).Potrivit DNA, incepand cu luna noiembrie 2006, Truica Remus, Rosu Robert Mihaita, Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, au constituit un grup infractional care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de Al Romaniei Paul Philippe prin oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul autoritatilor/institutiilor detinatoare a acestor proprietati si complicitatea la savarsirea, de catre aceste persoane, a infractiunii de abuz in serviciu, prin punerea la dispozitie si semnarea inscrisurilor necesare, traficarea influentei reale asupra functionarilor publici."Inculpatii Andronic Dan, Marcovici Marius Andrei, Moshe Agavi Si Mateescu Lucian au aderat ulterior la grupul infractional: primii trei in anul 2007, ultimul in anul 2011," conchide DNA.Potrivit procurorilor anticoruptie , Robert Rosu s-a implicat activ in demersurile de incheiere contracte , transmitere notificari, conform celor convenite cu Remus Truica.Ieri, un prieten a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. E avocat si l-a reprezentat pe Pr. Paul in infama tranzactie de terenuri care a tinut prima pagina a ziarelor si TV-urilor. E prima data cind se intimpla, dupa stiinta mea, ca un avocat sa fie condamnat cu executare pentru faptul ca a reprezentat un client care, da, o fi un escroc notoriu, dar reprezentarea avocatiala, pledoariile nu presupun complicitate. Il stiu pe Robert de vreo 15 ani, stiu ce valori are, stiu cum si-a crescut fetele si sunt bulversat de aceasta decizie a Justitiei conform careia el ar fi trebuit sa stie ca clientul sau nu are dreptate si ca detine un bun obtinut in baza unei hotariri judecatoresti gresite, emise cu vreo 10 ani in urma. Doar ca avocatul nu e procuror , nu asta face.Robert a primit acest dosar la 29 de ani, intr-o firma mare unde apareau constant spete importante (pro si contra Statului) si a facut ce face orice alt avocat aflat intr-o relatie contractuala cu un client. Nu a luat valize cu bani sau terenuri. Si-a facut meseria cum a stiut mai bine, dar, hey, pare-se ca traim vremuri in care nu mai conteaza ratiunea si argumentele de bun simt. A fost condamnat cu executare desi inainte fusese achitat pe fond. In concluzie, daca e vorba de un client care a produs un prejudiciu, e limpede ca avocatul pledant nu poate fi decit complicele acestuia.Cind am facut "De ce eu?" am sperat ca justitia isi va face treaba departe de ingerintele politicului si ca vom putea trai intr-o tara unde se va face dreptate. Dupa ziua de ieri, cred cu tarie ca e totul pierdut. Daca avocatii ajung sa fie bagati in inchisoare pentru ca "sunt smecheri, dom'le si incearca sa ii ajute pe X sau Y sa scape", am incheiat orice discutie. O viata de om e distrusa de alti oameni, judecatori, impartitori de dreptate. O fi un film si asta... #alaturideRobert.