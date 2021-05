Reclamat la CNCD, Teodosie spune ca el "pretuieste femeile", iar cei care s-au scandalizat "nu cunosc textul Sfintei Scripturi"

Teodosie si rolul femeilor in biserica

"Daca Sfanta Scriptura aduce discriminari, cei care au aceasta parere, trebuie sa-l dea pe Dumnezeu in judecata", a spus el. Si Arhiepiscopia Tomisului sustine ca afirmatiile lui IPS Teodosie sunt bazate pe inscrisuri ale Bibiliei."Cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi, eu doar am dat un raspuns la o intrebare, nu am spus din mintea mea, ci am citat precis, pentru ca sunt specialist in Sfanta Scriptura si asta si predau la studenti. Daca Sfanta Scriptura aduce discriminari, cei care au aceasta parere, trebuie sa-l dea pe Dumnezeu in judecata. Ca sa largesc raspunsul, femeia vazand fructul ca este frumos la vedere, a luat si a gustat.Si apoi i-a dat si barbatului sau, iar Sf Apostol Pavel lamureste. Nu Adam a fost amagit, ci femeia, ea s-a facut calcatoare de porunca. Eu nu am spus nimic in plus, doar am citat. Cei care au dat in judecata o sa afle si ei cu ocazia asta ce contine Sfanta Scriptura, care contine cuvintele lui Dumnezeu. Eu pretuiesc femeile, ele suporta mai multe greutati", a spus IPS Teodosie, duminica, la Antena 3.Asociatia VedemJust a solicitat CNCD sanctionarea Arhiepiscopului Teodosie pentru discriminarea femeilor.Scandalul a fost provocat dupa ce Teodosie a afirmat ca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica, asa cum are barbatul.Acesta spune ca aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", a mai explicat arhiepiscopul Tomisului."Nu este discriminare, este vorba de statutul barbatului si al femeii. Sigur ca nicio femeie nu poate fi preot si atunci e discriminare? De ce? Pentru ca aceasta este conditia ei. Ea nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale. Cum sa fie discriminare? Aceasta este femeia.Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta pentru ca ne spune Sfantul Ioan Gura de Aur ca daca n-ar fi fost pacatul, nu astfel s-ar inmultit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeiesti care le-a zis inainte de pacat: cresteti si va inmultiti si stapaniti Pamantul. Ei nu isi cunosteau intimitatile inainte de pacat, erau imbracati in har stramosii nostri si atunci luati ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus "In dureri vei naste fii". Daca nu pacatuia, nu ar fi nascut in dureri", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.