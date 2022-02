Retrocedari ilegale: Sunt anchetati un deputat PSD si sotia sa, judecator (Video)

Deputatul PSD Ion Adam, membru in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, a fost audiat miercuri dimineata la sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Brasov, intr-un dosar legat de retrocedari ilegale.

Adam s-a intalnit cu jurnalistii, la iesirea de la DNA, insa nu a vrut sa dea detalii despre cazul in care a fost audiat. "Probleme profesionale confidentiale", le-a spus social-democratul.

Procurorii DNA au organizat, de dimineata, 25 de perchezitii in judetele Brasov, Bacau, Covasna si Bucuresti, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a 90.000 ha de teren forestier si 100 ha teren agricol.

Mascatii au descins la institutii publice de interes local, la un birou de avocatura si la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice.

Aviz pentru arestarea preventiva a sotiei lui Adam

Surse citate de televiziuni transmiteau ca, pe langa Adam, ar fi implicati si trei judecatori, dintre care unul ar fi chiar sotia deputatului PSD, Roxana Adam. De asemenea, surse citate de Mediafax relatau ca perchezitiile au avut loc inclusiv la tribunalele Brasov si Covasna.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat ca sotia parlamentarului este implicata in acest dosar. De altfel, Sectia pentru judecatori a CSM a incuviintat arestarea preventiva si arestarea la domiciliu a magistratilor Roxana Anca Adam, judecator in cadrul Tribunalului Brasov, Lorand Andras Ordog si Gabriel Uta, judecatori in cadrul Tribunalului Covasna.

Totodata, Sectia a incuviintat efectuarea perchezitiei la locul de munca al Roxanei Adam, precum si efectuarea perchezitiei domiciliare si la locul de munca in cazul celorlalti doi judecatori, se arata intr-un comunicat CSM.

