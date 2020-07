RISE Project: Cum a ajuns comisarul Pepy, judecat pentru coruptie si trafic de droguri, sa lipeasca etichete pe mastile teapa din dosarul "Unifarm"

Afacerea, investigata de DNA

Inregistrarea este din 16 martie si este facuta intr-un depozit din suburbia Kucukcekmece a orasului Istanbul. Pe etichete, scrie numele contractantului Unifarm: BSG Business Select.," mai precizeaza RISE Project. Clipurile si pozele ar arata beneficiarii reali ai combinatiei si au fost facute special pentru a-l asigura atunci pe Adrian Ionel, directorul Unifarm, ca marfa a plecat spre Romania. Intarziase mai multe zile, Unifarm era sub presiune, facuse deja plata, iar Ionel dadea semne de nervozitate.Asa ca Pitcovici s-ar fi dus personal in Turcia ca sa urgenteze treaba la producator, sa vegheze incarcarea si transportul. Au urmat apoi alte probleme. Turcia a suspendat exporturile, TIR-urile au tras pe dreapta, era nevoie de interventii guvernamentale.Intr-o declarative publica, chiar premierul Orban a explicat cum au stat lucrurile: "."RISE Project explica ca imaginile au circulat exclusiv pe filiera afacerii investigata acum la DNA. De la comisarul Petru Pitcovici, ar fi ajuns la un controversat afacerist turc de etnie kurda (Mehmet Turan), implicat in mai multe cazuri de evaziune si trafic cu medicamente. Cel din urma e partenerul fostului politist si, totodata, omul cu contacte in Turcia.Kurdul i le-a trimis lui Andre Jaderian, intermediarul care ar fi negociat mita cu directorul Unifarm la celebrul restaurant "Barlogul Lupilor" din cartierul bucurestean Drumul Taberei. Jaderian si Ionel s-ar fi cunoscut in loja masonica pe care o frecventeaza.Comisarul-sef de politie Petru Pitcovici a facut parte din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, un serviciu de filaj din cadrul Ministerului de Interne. In 2016, el a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzat de favorizarea a doi traficanti de droguri.Practic, cercetarile in acest caz au fost declansate in octombrie 2015, atunci cand Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI), serviciul secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca "Doi si-un sfert", a primit informatii privind o retea de trafic international de cocaina, care ar fi fost coordonata de afaceristul Dan Sandu Simion, cunoscut ca "Dan Chioru'". Acesta ar fi aprovizionat beizadelele din cluburile de lux din Bucuresti.Potrivit probelor DIICOT, Pitcovici l-ar fi avertizat pe "Dan Chioru'", care i-ar fi fost informator in perioada in care lucra la "Antidrog", ca este filat.Pe 5 martie 2018, Tribunalul Bucuresti a dat o prima decizie in acest caz: "Dan Chioru'" a fost condamnat la 11 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, iar Petru Pitcovici a fost achitat. Procurorii DIICOT au contestat decizia, iar dosarul este pe masa magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit pe 9 iulie, potrivit portalului instantelor. Pitcovici a fost implicat intr-un alt dosar celebru, denumit de presa dosarul Baneasa - Puiu Popoviciu. El a fost condamnat, in iunie 2016, la doi ani de inchisoare pentru complicitate la dare de mita si favorizarea infractorului, in dosarul in care a fost judecat si milionarul Puiu Popoviciu.De asemenea, Pitcovici a mai fost vizat, in 2005, intr-un caz privind presupusa disparitie a sase kilograme de cocaina, cunoscut ca "Afacerea Venezuela". Un fost agent sub acoperire folosit intr-o afacere cu droguri a acuzat intr-o plangere penala musamalizarea acestui caz. Cu toate acestea, ancheta in cazul lui Pitcovici a fost clasata.