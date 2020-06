RISE Project testeaza intr-un laborator al Armatei mastile cumparate de Unifarm din Turcia, achizitie cercetata de DNA: Sunt neconforme

"Mult sub limita standardelor europene"

RISE Project a testat 24 de masti din acest lot, iar rezultatul a sosit saptamana aceasta. Publicatia a obtinut mostrele de la un medic bucurestean, imediat dupa ce RISE Project a publicat investigatia " Felia interlopa ", in care dezvaluia dedesubturile afacerii.Mastile au fost aduse din Turcia de firma Simonei Ciulavu, condamnata pentru activitati de crima organizata in dosarul "Clanul Sportivilor"."Sunt niste jafuri. Rup urechile, adica dor foarte, foarte rau, daca le tii dupa ureche. Au un strat mai gros, un singur strat. Nu exista trei straturi, asa cum ar fi normal", spunea medicul, pentru RISE Project, cu ingrijorare. A taiat atunci una cu o foarfeca si s-a filmat ca la operatie, demonstrand astfel ca avea doar un strat de protectie.Asa ca RISE Project a cerut verificari la departamentul specializat in razboi chimic din cadrul Ministerului Apararii (Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie).Specialistii militari scriu in raport ca aerul trece atat de bine prin mastile turcesti, incat filtreaza abia jumatate din bacteriile nocive. Eficienta, deci, este mult sub limita impusa de standardele europene. Se situeaza pe la valoarea 45-63, cam la jumatate din norma de 95-98, in functie de tipul de masca.In concluzie, laboratorul de testare sustine ca mastile turcesti achizitionate si distribuite prin Unifarm sunt neconforme.Citeste intreaga investigatie jurnalistica si documentul specialistilor pe site-ul Rise Project.