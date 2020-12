Sapte persoane au fost arestate in dosarul spagii de la spitalele COVID din Brasov si Harghita. Societatea implicata, interdictie de a face achizitii cu produse medicale

Ancheta

Decizia a fost luata de Tribunalul Brasov si poate fi contestata. Printre cei care au primit mandate de arestare se numara managerii Spitalului de Boli Infectioase Brasov si cel al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, un ofiter de politie , mai multi functionari din spitale, si consilierii judeteni si locali.Conform sursei citate, firma implicata in acest caz a primit interdictie de a face achizitii cu produse medicale. DNA a anuntat, vineri, ca 12 persoane au fost retinute, in dosarul care vizeaza presupusa atribuire frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si Harghita. Printre retinuti sunt managerul Spitalului de Boli Infectioase Brasov, managerul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, un ofiter de politie, mai multi functionari din spitale, dar si consilieri judeteni si locali.Procurorii DNA precizeaza ca dosarul vizeaza achizitionarea de produse supraevaluate, dintre care unele nici macar nu erau necesare."Cauza are ca obiect presupusa atribuire frauduloasa, de catre persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita, a unor contracte prin care unitatile respective ar fi achizitionat echipamente si produse medicale supraevaluate, dintre care unele nu indeplineau conditiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare. Pentru atribuirea contractelor preferentiale platite din bani publici, spitalele in cauza ar fi organizat proceduri formale prin care sa fie desemnata castigatoare o anumita firma", au transmis procurorii.DNA subliniaza ca un robot pentru dezinfectia cu ultraviolete a mediului a fost achizitionat pentru suma de 949.620 lei cu TVA, in conditiile in care valoarea de piata a produsului era cuprinsa intre 285.000 lei si 380.000 lei.