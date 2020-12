Scorul ridicol obtinut la parlamentare de Gabriel Oprea. Fostul ministru de Interne a candidat independent la Camera Deputatilor

Candidatura lui Gabriel Oprea a fost anuntata de Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul "ca urmare a zecilor de mii de mesaje primite de la patrioti romani, de la militari si politisti din toata tara".Oprea este judecat pentru moartea politistului Bogdan Gigina, aflat in coloana sa oficiala, in seara zilei de 20 octombrie 2015.Politistul se afla pe motocicleta si facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Gabriel Oprea, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, Gabriel Oprea se deplasa catre locuinta sa.Dosarul a fost trimis de DNA in mai 2018 la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa s-a plimbat pe la mai multe instante din motive de procedura, la Judecatoria Sectorului 1 si apoi Tribunalul Bucuresti.Curtea de Apel Bucuresti a decis in 10 iulie ca rechizitoriul DNA in acest dosar este intocmit legal, astfel ca poate incepe judecata pe fond in cazul lui Oprea. De asemenea, poate incepe judecata pe fond in cazul societatii General MPM Impex SRL si al administratorului acesteia, Petre Mazilu, pentru ucidere din culpa.