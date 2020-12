Scripcaru, fostul primar al Brasovului, trimis in judecata de DNA pentru santaj

Conform procurorilor, in calitate de primar, inscris in cursa electorala pentru obtinerea unui nou mandat , Scripcaru ar fi amenintat, la data de 12 august, pe unul din angajatii societatii comerciale care difuza spoturi electorale in interiorul autobuzelor apartinand RATBV SA, ca firma va avea de suferit daca nu oprea imediat difuzarea reclamelor electorale.Firma respectiva semnase un contract de locatiune cu R.A.T.B.V. S.A. pentru spatiul din interiorul autobuzelor si, in perioada respectiva, incepuse sa difuzeze spoturi de promovare electorala a candidatilor la Primaria Brasovului din partea partidelor cu care incheiase, anterior, contracte de promovare."In perioada 6-12 august 2020, acelasi inculpat, prin intermediul lui Cornea George Mihai, director general al RATBV S.A., ar fi facut presiuni asupra unei persoane din firma respectiva pentru a o constrange sa opreasca difuzarea spoturilor electorale care priveau doar o anumita formatiune electorala si sa promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD detinute de firma,primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor stiri pozitive", au sustinut procurorii DNA Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Covasna, cu propunere de a se mentine masurile preventive dispuse in cauza, a mai mentionat sursa citata.Citeste si: Ciuca: Vom adopta o hotarare in care prelungim starea de alerta cu indicatorii prevazuti in cea precedenta