Sefa Spitalului Ana Aslan din Capitala, trimisa in judecata pentru fraude europene in proiectul "Anotimpuri la borcan"

Sursa: Portalul instantelor

Conform comunicatului DNA, Anca Elena Stefan este acuzata de savarsirea infractiunii de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene. Faptele sunt facute in calitate de presedinte al asociatiei React."In cursul anului 2014, intre inculpata, in calitatea mentionata mai sus, si Autoritatea de Management - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M. - P.O.S.D.R.U) s-ar fi incheiat un contract de finantare ce avea ca obiect proiectul, cu o valoare totala de 6.250.616 lei.Obiectivul general al proiectului l-ar fi constituit dezvoltarea si promovarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea a 12 structuri de economie sociala in cadrul carora vor fi create si mentinute locuri de munca sustenabile pentru persoane vulnerabile (60 de locuri de munca)," explica DNA.In acest context, in perioada martie - decembrie 2016, desi a stiut ca are obligatia sa returneze catre Autoritatea de Management banii necheltuiti de catre entitatile create (in total 430.052 lei), Anca Elena Stefan, ar fi schimbat destinatia acestor sume de bani folosindu-le in alt scop, cea mai mare parte fiind transferata in conturile sale si ale fostului sau concubin."Prejudiciul, in valoare de 430.052 lei, produs in maniera descrisa mai sus, a fost integral recuperat", explica DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti. Cazul este in faza de Camera Preliminara, conform portalului instantelor.