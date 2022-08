Sefa Tribunalului Olt, trimisa in judecata: Spaga de sute de mii de euro sa-l elibereze pe Bercea Mondial

Procurorii DNA au trimis-o in judecata pe sefa suspendata a Tribunalului Olt, Carmen Marinescu, aceasta fiind acuzata ca a luat spaga sute de mii de euro pentru eliberarea interlopului Bercea Mondial.

Carmen Marinescu, aflata in arest preventiv, va fi judecata pentru luare de mita, trafic de influenta, spalare de bani in forma continuata (5 acte materiale) si fals in declaratii in forma continuata (4 acte materiale), potrivit unui comunicat al procurorilor anticoruptie.

De asemenea, Iuliu Severus Marinescu a fost trimis in judecata pentru cinci infractiuni de spalare de bani, in timp ce avocatul Dumitru Cismaru va fi prezentat in fata instantei cu acuzatii de complicitate la luare de mita, trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, in forma continuata (4 acte materiale).

Carmen Marinescu a fost arestata preventiv, pe 24 martie, in urma unei decizii a Curtii de Apel Craiova. Aceasta a fost ridicata de anchetatorii de la DNA Craiova cu o zi inainte, iar ulterior s-a inceput urmarirea penala impotriva sa.

Sefa Tribunalului Olt, arestata: Spaga de sute de mii de euro sa-l elibereze pe Bercea Mondial

Sefa Tribunalului Olt a fost retinuta: De ce o vrea DNA arestata

Sefa Tribunalului Olt, saltata de DNA dupa un denunt al lui Bercea Mondial

Anchetatorii sustin ca magistratul a pretins si primit suma de 200.000 de euro de la o persoana, denuntator in acest dosar, pe care a primit-o prin intermediul avocatului Dumitru Cismaru, finul sau.

In schimbul banilor, Carmen Marinescu a decis eliberarea din arest preventiv a unui inculpat din familia denuntatorului.

Desi in documentul oficial nu se precizeaza numele inculpatului, televiziunile de stiri au transmis ca este vorba despre interlopul Bercea Mondial.

Banii ar fi fost primiti in anul 2011, cand dosarul lui Bercea Mondial se afla pe rolul Tribunalului Olt, iar acesta era arestat preventiv.

Sefa Tribunalului Olt, urmarita penal: Spaga de sute de mii de euro pentru eliberarea lui Bercea Mondial (Video)

Bercea Mondialu, eliberat pentru ca "detentia apare ca fiind excesiva"

A cumparat trei terenuri si o casa din spaga

Dupa primirea sumei de 200.000 de euro, in intervalul 14 - 22 decembrie 2011, judecatoarea si sotul acesteia, Iuliu Severus Marinescu, au achizitionat trei terenuri si o casa, doua dintre aceste achizitii nefiind mentionate in declaratiile de avere ale magistratului. Mai mult, cei doi au incercat sa ascunda provenienta bunurilor.

