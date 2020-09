Seful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, urmarit penal de DNA pentru ca si-ar fi pontat ilegal sute de ore suplimentare. Catalin Sindile, unul dintre capii jandarmilor in 10 august, pus sub acuzare

Potrivit G4Media , prejudiciul este de peste 80.000 de lei.In iulie, Directia Generala de Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne a declansat verificari la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane (IGJR) si, apoi, a sesizat DNA.Seful Jandarmeriei si fostii sefi au fost pusi sub urmarire penala pentru infractiunea de uzurpare a functiei din Codul penal coroborate cu articolul 13 indice 2 din legea 78/2000 privind sanctionarea faptelor de coruptie Potrivit articolului 300 din Codul Penal, uzurparea functiei este "fapta functionarului public care, in timpul serviciului, indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art. 297, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda ".Potrivit articolului 13 indice 2 din legea 78/2000, "In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime".Cei 3 capi ai Jandarmeriei au fost citati pentru saptamana viitoare la DNA in calitate de suspecti, releateaza sursa citata. Doar in cazul sefului Jandarmeriei, Bogdan Enescu, prejudiciul se ridica la peste 40.000 de lei.